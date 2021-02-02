撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-02-02 10:16

疫情之下，不少香港人發展出行山、郊遊的興趣，閒時遠離一下鬧市的確令人放鬆不少。九巴就此製作了「樂活‧優遊」郊遊路線天書，為大家介紹8條巴士直達的熱門行山路線並規劃好一日遊行程，包括人氣爆燈的千島湖、城門水塘等，大家又去完這些熱門路線沒有？

因疫情無法去外國旅行，不少港人則轉以郊遊舒壓。其實坐著九巴都可以輕鬆到達多個行山熱點。就此，服務網絡遍布全港的九巴亦根據8個人氣郊遊熱點，配合巴士服務路線，為大家製作出規劃好一日遊路線及行程的「樂活‧優遊」郊遊路線天書。天書的內容詳盡，除了介紹主要行山路線之外，還包括美食推介、各行程推介活動等一日遊建議，十分適合大眾作行程參考，當然大家可以根據自己的體力去增刪行程。

以長期人氣爆燈的「千島湖路線」為例，天書建議大家上午10時出發，上山打完卡後到黃金海岸一帶歎個靚Tea，黃昏可以考慮到青山灣海濱長廊睇日落，或到三聖海鮮街歎海鮮，最後晚上8時半乘車回家。（「樂活‧優遊」郊遊路線天書截圖）

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《香港01》旅遊記者之前都寫過不少關於天書8大路線的內容，大家不妨參考更多去計劃自己下次行程：

【由大棠出發至千島湖路線】

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【千島湖清景台打卡位】

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【油塘鯉魚門石礦場路線及3大日落打卡位】

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【荃灣城門水塘路線及6大必經打卡位】

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資料來源：「樂活‧優遊」郊遊路線天書

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疫情下大家無法外遊，各大山頭就旺過旺角。Yahoo搜尋公佈2020年「10大熱搜行山路線」排行榜，當中有不少路線都是近年大熱行山路線，當中有幾多條你都行過？點擊圖片睇搜尋排名 👇👇

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