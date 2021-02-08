撰文： 愛Pepe三千 最後更新日期： 2021-02-08 15:44

以後入鹿頸谷埔睇黃金蘆葦草會方便很多？《香港01》旅遊記者在鹿頸直擊九巴試車。經向九巴查詢之後，證實九巴正在研究加長入烏蛟騰的275R路線至鹿頸，若果成事實在是山友們的福音！

九巴直入鹿頸 村民歡迎

記者於2月8日早上發現九巴正在鹿頸試車，現場所見九巴在新娘潭路連接鹿頸路的位置，分別測試一輛電動巴士與一輛普通單層巴士能否停泊及轉彎。除了雞谷樹下的入口位，亦在鹿頸停車場的位置試車。但由於現場位置狹窄，即使較為短身的單層巴士，在兩個位置轉彎時都有一定困難。

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鹿頸一帶以往只有小巴到達，見到九巴試車，兩位經過的村民向《香港01》旅遊記者表示十分贊成巴士到鹿頸，認為能多一個交通選擇。他們亦希望九巴會加開平日的班次，方便大家出入。

鹿頸停車場的位置看來十分適合巴士停泊。（龔嘉盛攝）

九巴研加長275R路線至鹿頸

九巴回覆《香港01》表示，由於275R的客量大增，正研究延長來往大埔墟及烏蛟騰的275R路線至鹿頸作終點。不過入鹿頸的路線以特別班次形式進行，即只有部分班次會以鹿頸作終點站。

至於近來有不少遊人在平日郊遊，九巴亦正考慮加開275R平日班次，但最終要諮詢當地居民意見，並視乎運輸署批准的路線才會有最終定案。而就鹿頸的停泊位狹窄的問題，九巴表示屆時會派出巡邏車及其他同事協助睇位。

275R途經新娘潭路等多條熱門行山郊遊路線的起點。而鹿頸所在位置既是谷埔路線的起點，亦是八仙嶺路線的終點，以往只有小巴一種主要交通工具。如果今次九巴新試行路線真的成事，意味著大家之後可以更方便到達！如果以烏蛟騰作起步點，有什麼新手路線值得大家輕鬆探索？點擊圖片睇3大路線推介 👇👇

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至於入到鹿頸，大家一定不能錯過入谷埔看黃金蘆葦草。這條依海而建的路線既能輕鬆行完，又能同時欣賞到蘆葦、古村、碼頭燈塔、紅樹林等，景色優美又豐富，點擊圖片睇全段路線既途經靚位 👇👇

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九巴擬直達西貢萬宜 網民稱可解決「黑的」問題

此外，較早時九巴已研究直達西貢萬宜水庫路線，有行山人士拍下九巴正在試車圖片。消息傳出後，有網民擔心將來通往萬宜的馬路會比屯門公路更加塞車，但亦有網民表讚成，認為可解決「黑的」問題。現時前往萬宜的地質步道，除了步行，就只能選擇的士或小巴，然而小巴班次疏落，而的士方面，網民就指有不少「黑的」開天價，按人頭收費每人百多元，比起跳標貴上兩三倍。點擊看看網民留言見解👇👇👇

雖然巴士路線未增設，假如想前往萬宜地質步道，可以參考以下交通方式！點擊看看前往萬宜的交通方法👇👇👇

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