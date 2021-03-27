日本網購攻略｜AMAZON、DOKODEMO等5大代購平台比拼！附註冊教學

撰文： 窩日本 最後更新日期： 2021-03-27 13:39

不論是日本的美容家電、美妝藥品等等，是大家到日本必買的商品，但不能出國是不是快沒存貨了呢?雖然在台灣也開了多間的松本清、tomod’s等藥妝店，但許多限定款在台灣還是買不到，找個人代購又怕遇到黑心商家抬高價格或賣假貨。

不用擔心！現在不用出國、不用委託個人代購，也能自己放心血拚！只要有網路，一鍵下訂就能坐等商品到家~~~快來看看有哪些好用的「日本跨境購物(代購)平台」，以及各有什麼特點吧！

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以上五個日本商品代購平台你最喜歡哪一個呢？無論是哪一個平台，現在起即使不用出國也都能放心的大買特買了！囤貨的商品都用完了嗎？快一鍵下訂把最新、最好用的日貨通通訂回家吧！

同場加映1：日本Amazon網購5招慳錢攻略！5星好評信不過？必學一招找出半價品

日本TBS電視台綜藝節目《林先生的初耳學》請來三位資深網購達人，包括每年在Amazon購買超過2,000款商品的菊地崇仁、主婦代表きむあば（Kimuaba）及著名YouTuber「セゴリータ三世」，傳授Aamzon網購不失敗攻略！

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同場加映2：日本IKEA不買後悔好物Top15

IKEA 宜家家居是不少人尋找家居佈置靈感的好地方，不只香港人平日放假愛逛，很多日本人都會去IKEA購買設計實用、價格親民的高質感生活用品，當地年度銷售額更高達800億日圓，可見其深受日本人的喜愛。有日本電視節目請來IKEA資深用家推介15款「不買會後悔」的IKEA商品，讓你在琳瑯滿目的商品中都可以找出隱藏好物，不怕中伏！

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熱賣收納架如何一秒變茶几？即看全文：日本IKEA不買後悔好物Top15 收納架秒變茶几 一款萬用廚具奪冠

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