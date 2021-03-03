撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-03 16:02

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，很多人都傾向在網上平台消費。其中Amazon（亞馬遜）就是很多網購一族愛逛的網購平台之一，除了商品種類和款式多元化，還會不定期推出各式優惠，隨時可以用最抵的價錢入手日常用品。最近，日本電視節目請來三位網購達人，傳授5招Amazon購物攻略，輕鬆學懂後就可以「升呢」做個精明消費者！

Amazon（亞馬遜）是全球最大的網購平台，而日本Amazon近年已經超越樂天成為日本人最常用的購物網站，使用人數超過五千萬，也就是說每兩個日本人，就肯定有一人曾在Amazon購物！

不過，每次網購都怕會遇上失敗經歷，例如買回家才發現尺寸不適合、發現瑕疵品但是又覺退貨很麻煩？早前日本TBS電視台綜藝節目《林先生的初耳學》請來三位資深網購達人，包括每年在Amazon購買超過2,000款商品的菊地崇仁、主婦代表きむあば（Kimuaba）及著名YouTuber「セゴリータ三世」，傳授Aamzon網購不失敗攻略！

網上購物前，很多人都會先看評論才決定是否下單，不過在「打手」當道的網絡世界，如何才能分清哪些評論才是最信得過？還有達人教你一招找出折扣商品的「捷徑」，同款的商品價錢甚至可以慳一半？👇👇即按下圖看Amazon網購5個必知慳錢貼士👇👇

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同場加映：日本IKEA不買後悔好物Top15

IKEA 宜家家居是不少人尋找家居佈置靈感的好地方，不只香港人平日放假愛逛，很多日本人都會去IKEA購買設計實用、價格親民的高質感生活用品，當地年度銷售額更高達800億日圓，可見其深受日本人的喜愛。有日本電視節目請來IKEA資深用家推介15款「不買會後悔」的IKEA商品，讓你在琳瑯滿目的商品中都可以找出隱藏好物，不怕中伏！

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