撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-18 14:08

又到了一年一度的櫻花季，以往很多人都會選擇在這個時候出發去日本，欣賞年度限定的絕美櫻花景緻。今年由於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情關係，不只身處海外的我們無法去賞櫻，日本部分大型櫻花祭典也因應政府的防疫措施而決定中止，令不少人大感可惜。然而，櫻花盛開的步伐不會因此停下。最近，有「日本第一櫻」之稱的河津櫻已經陸續開花，一於跟著記者來一場「遙距賞花」吧！

河津櫻的花期比其他櫻花來得早，一般在2月初就會迎來開花期，是日本最早盛開的櫻花品種，因此有「日本第一櫻」之稱。河津櫻的花瓣大而且顏色偏粉紅，踏入2月底3月初，就是櫻花盛開得最燦爛的時候。

（Twitter@Inei9OqzhUK97U4）

其中，又以伊豆半島的「河津町櫻花祭」最有享負盛名，河津川岸兩旁約8000棵河津櫻，在盛開時會形成一片粉紅色的櫻花海，每年都吸引很多遊客前往，一睹美不勝收的醉人景色。雖然今年的「河津町櫻花祭」因為疫情關係決定取消，在香港的我們也被逼錯過今年的櫻花季，無法親自去日本賞櫻，唯有透過日本網民的鏡頭來一場「遙距賞花」，看看日本各地的河津櫻吧！👇👇

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