撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-02-17 13:13

「売切御免」當然不是解作售罄，「薬味」更加不是「藥材的味道」。看到日本漢字總不自覺按字面去解釋，但事實上往往天差地別，以下20個日本漢字你經常會見到，來了解它們真正的解釋吧！

雖然短期內都無望到日本旅遊，不過這段時間正好用來「做功課」，為報復式瘋狂遊日做好準備吧！（twitter@jake_0516）

去日本旅遊固然會見到很多日本漢字，即使近期無法遊日，但你可能都會在日本網站網購「解鄉愁」，同樣看著這些漢字感到似懂非懂，以下20個常見漢字學起來吧！👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

🚃🚋🚞如果你一直對日本鐵路的術語感到頭暈轉向，以下這篇文章可能幫到你👉👉👉請到原文閱讀全部內容： 日文漢字｜特急／急行／切符 12組日本鐵路常見漢字｜遊日必學

👛👛👛去日本掃平貨是常識吧！但當你去Outlet或大商場，是否能看懂所有減價相關的字眼呢？不想錯過掃平貨機會，以下減價字眼你一定要學識👉👉👉點擊連結看全部內容：日本購物必學12組減價常見漢字 服裝店都有「放題」？｜放遊通識

+ 3 + 3 + 3

💊💊💊去日本旅行指定動作之一，就是去藥妝店購買知名良藥看門口，如果你都有打算去日本買成藥 👉👉👉點擊連結看全部51組藥物關鍵字詞遊日購買藥物必學51組詞語 一招看清藥品包裝不怕買錯｜旅遊通識

+ 3 + 3 + 3

🍜🍜🍜愛吃拉麵的你，對日本拉麵字詞，是否能全部掌握呢？👉👉👉點擊連結看全部拉麵用詞：遊日必學14個拉麵店常見漢字 不是有「玉」字就代表蛋｜旅遊通識

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：日本人即食麵最愛TOP 5

日本節目《教えてもらう前と後》邀請100位「即食麵LOVER」，請他們選出最愛的即食麵，其中阿Sa最愛和香港人熟悉的辛辣麵、日本拉麵人氣店「一蘭」推出的即食版拉麵及日本銷量最高的「札幌一番」即食麵都有上榜！原來不同口味的「札幌一番」即食麵，其麵條型狀和味道都完全不一樣，背後隱藏的人氣秘密到底是甚麼？

👇👇即按下圖看日本人票選即食麵BEST 5！👇👇

+ 28 + 28 + 28

原來煮日本即食麵和韓國辛辣麵有一大分別？即睇達人教你點煮：即食麵｜日本人最愛TOP 5 札幌一番/一蘭上榜 附辛辣麵煮食貼士