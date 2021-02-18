撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-02-18 13:08

主題樂園重開｜疫情之下，迪士尼樂園、海洋公園等主題樂園已經關閉一段時間，政府宣佈可以重開之後，各主題公園紛紛推出優惠，即刻睇睇有咩CP值超高票價著數！

【1】香港迪士尼樂園——仲包半價買頭箍

香港迪士尼樂園將於2月19日正式重開，大家可以去參觀樂園15周年的特別產品及全新的城堡「奇妙夢想城堡」！門票優惠低至344元入場，即刻睇睇各項優惠！不過留意返，除了需要網上預約之外，進入時須掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪日期時間。

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【2】海洋公園——包回贈咖啡、現金券

海洋公園於2月18日重開，大家又可以再去探訪大熊貓、企鵝等小動物，以及大玩機動遊戲！進入時須掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪日期時間。

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【3】挪亞方舟——買二送一

香港挪亞方舟及馬灣大自然公園於2021年2月18日起重新開放，進入時須掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪日期時間。 以及大家需要留意返，來往挪亞方舟及新世紀廣場的專線巴士依然暫停服務。

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💡同場加映：歎下午茶必學6個細節 Scone搽jam先定搽cream先？｜專家幫緊你#6💡

Rosewood、St Regis、四季、半島等等多間酒店今年都成爲不少人常去之地，就算沒有時間Staycation，都會去吃個下午茶，與朋友聊聊天喝杯茶。不過個個都去下午茶，又是否個個都懂得怎樣吃下午茶？

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