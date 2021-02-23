撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-02-23 16:29

在很多外國人心目中，日本的代表美食當然不少得好食又好玩的平價迴轉壽司！日本網站「gooランキング」近日發表「日本人最愛的迴轉壽司店」排名，其中不少香港人熟悉的名店都有上榜，包括近年進駐香港的壽司郎、遊日必食的藏壽司（くら寿司）和HAMA壽司（はま寿司）等，即拉落下文看完整排名！

日本最大排名「gooランキング」在2020年11月25日至12月9日期間進行「最愛迴轉壽司店」投票，收集超過1,000名網民的意見後，公佈在日本人心目中擁有最強人氣的連鎖壽司店排名！當中，不少香港人熟悉的品牌都有上榜，包括名店美登利旗下的迴轉壽司店「活美登利」，不少人去日本嘗過後都大讚CP值高，但是今次排名意外十甲不入；近年在香港連開數間分店，深受港人歡迎的壽司郎又排第幾？

👇👇按下圖看日本人最愛連鎖壽司店TOP 20👇👇

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同場加映：日本節目實訪香港壽司郎！

日本節目《世界くらべてみたら》早前派出居港日本人化身特派員，前往香港的「壽司郎」分店一探究竟，調查香港和日本的壽司郎到底有甚麼分別！而香港「壽司郎」的2款限定菜單，其中一款更是源自香港的壽司，竟然令一眾日本嘉賓隔著屏幕都覺得好吸引？👇👇🍣按下圖看節目介紹🍣👇👇

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香港壽司郎全店人氣NO.1的食物是哪款？即看全文：日本節目實訪香港壽司郎！兩地店有何分別？隱藏菜單日本人也羨慕