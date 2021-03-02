撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-02 17:15

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球各地肆虐橫行，短期內無法去日本旅行，唯有在網上入手來自日本的零食手信，希望藉此來消解無處安放的「旅遊癮」！日本生活雜誌《MONOQLO》早前找來多位專家，從味道、包裝等各方面評選出最佳手信排行榜，部分在香港都買到！

不只我們去旅行要買手信，很多日本人平時都會到百貨公司的美食專櫃購買一份得體的御土產（お土產，Omiyage）」，也即是禮物，用來送給生意伙伴、居住在其他縣市的朋友或者曾經受到其照顧的人等，表示禮貌和感謝之情。今次，日本生活雜誌《MONOQLO》在網上購入多款人氣手信，找來料理專家、零食文化研究家、旅遊記者等多個範疇的專家，根據4大評分準則選出2021年最好食的日本手信美食！

👇👇即按下圖看4大評分準則👇👇

今次上榜的日本手信之中，有不少香港人熟悉的人氣品牌，包括有「最難買手信」之稱的N.Y.C Sand紐約焦糖朱古力夾心餅，超人氣手信「PRESS BUTTER SAND」及知名日本品牌Yoku Moku等等，部分亦可在香港的網購平台買到，即看哪款成為日本人也推薦的最強手信！

👇👇日媒實試評選最強日本手信TOP 17👇👇

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同場加映：2021日本文具賞10件文具大解構！

日本情報網GetNavi主辦「文具總選舉」（文房具総選挙）來到第9屆，今年同樣請來11個著名文具商參與評選，選出「大賞」、「設計賞」、「機能賞」和「創意賞」和「部門賞」共5個部門的獎項，為一眾文具控嚴選今年必買的文具清單！早前，日本電視台節目《王様のブランチ》請來文具鑑定師菅未里，介紹了以下10款得獎文具用品，由原子筆到便利貼都應有盡有，相信一定可以滿足各位文具控的需要！

👇👇即按下圖看得獎文具詳細介紹👇👇

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除了以上創意文具，奪得大賞的一款墨水筆究竟有甚麼過人之處？全文：2021日本文具賞10件文具解構 得獎鉛芯筆香港買到 大奬超有創意