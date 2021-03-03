撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-03 13:36

近年不少大型展覽因為新冠肺炎疫情導致取消或延期，而一年一度的香港花卉展覽亦受影響，不再在維園舉辦，反而分開在全港18區的公園舉行，讓區區市民都有機會觀賞！《香港01》旅遊頻道記者就為大家整理了2021花展的展覽資料，一文看清哪裡看得到。

往年香港花卉展覽都在維園舉行，十分大型，今年則不再見到如此光景。

各區花圃指定地點

康樂及文化事務署宣布2021年香港花卉展覽會於3月開始，陸續在指定的十八區選定公園中設置精緻園圃。主要分為4類：主題花杜鵑花圃、鬱金香花圃、東方園圃（中式庭園）及西方園圃（西式園景）。

以下詳列康文署選定的19個公園地點，部分花圃於3月中旬才開放，敬請留意展覽日期！👇👇👇鬱金香花圃該去哪裡看？按圖看全部19大地點展覽資料👇👇👇

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線上同步導賞 參加投票贏獎品

由3月19日至4月19日，在香港花卉展覽專題網頁上，也可以欣賞各個花圃的美態，觀看杜鵑相關動畫、專家講解影花要訣示範、親子互動遊戲等。

觀賞過各個園圃之後，更可以參加有獎投票活動，只要從十八區園圃中投選心目中最喜愛的「東方園圃」及「西方園圃」，便有機會𦢼取神秘獎品。

2021年香港花卉展覽以「全城花‧傳承愛」為主題，主題花是有「花中西施」之稱的杜鵑花。（康文署圖片）

⛩️同場加映1：在香港尋找日本景色⛩️

疫下難以去旅行，開始想念「家鄉」嗎？其實香港都有不少帶有日本味道的地方，不妨去一去望梅止渴。👇👇👇有些景點能以假亂真！按圖看哪裡有日式美景👇👇👇

大埔有日式寺廟「手水舍」？想知全部9大地點請按➡️【日本9大打卡美景香港都有！教你去港版金閣寺、嵐山竹林、鳥居】⬅️觀看全文

🍜同場加映2：中國特色菜名叫biang biang麵？🍜

有種中國地方菜名叫「biang biang麵」，為何會用英文拼音？原因竟是中文字寫法太複雜！👇👇👇按圖看biang biang麵及菜式大解構👇👇👇

還有菜式叫鬼雞，香港都吃得到！想知是甚麼請按➡️【7個特色中菜名你識幾多個？陝西名物biang biang麵寫做英文有原因】⬅️觀看全文