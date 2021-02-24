撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-24 16:58

政府防疫措施逐漸放寛，准許不少玩樂場所重開，《香港01》旅遊及飲食頻道記者推介10大打卡玩樂景點的最新優惠！當中有首次來港的韓國「人生照相館」，30個場景任影，文青、港女等打卡必去！還有親子好去處包括全港首間Legoland室內主題遊樂園、香港迪士尼樂園、挪亞方舟主題公園等等。 （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別商店／場所而定）

韓國人氣展覽「人生照相館」首度來港

「人生照相館」攝影廠式展覽在韓國十分受歡迎，2016年起在國內舉辦過20次展覽，累計吸引超過150萬人入內瘋狂打卡。最近公布將於4月1日至6月9日跳出海外，首站於香港舉行！

「人生照（인생샷）」是韓國流行用語，指「人生中最美、最值得留念的照片」。這個展覽以多款大型攝影場景，及大量拍攝道具為賣點，讓入場人士輕易拍出「呃Like」照。而今次香港站就會設有30個場景，其中3個更是「香港限定」，以東洋文化結合香港歷史！👇👇👇姜濤會擔任開幕禮嘉賓！按圖看展覽資料和部分場景打卡照參考👇👇👇

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十大玩樂地點優惠

雖然「人生照相館」香港站於4月才到港，但是已經可以預購門票，而且還有早鳥優惠！另外全港首間Legoland香港樂高探索中心亦將於3月開幕，門票優惠更送Lego紀念品！

以下推介十大香港玩樂好去處的優惠，最平一間有限時買一送二！包括香港迪士尼樂園、海洋公園、香港大富翁夢想世界、天際100觀景台、香港杜莎夫人蠟像館、挪亞方舟主題公園、VAR Live VR 遊戲體驗館和糖街鬼屋。👇👇👇按圖看全部十間優惠詳情👇👇👇

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🌷同場加映：賞花好去處🌷

春暖花開，原來香港都有鬱金香、薫衣草觀賞？推介大家12個好地方賞花！👇👇👇按圖看桃花、鬱金香哪裡有👇👇👇

有些地方鄰近地鐵站、巴士站！想知哪裡看到薫衣草、櫻花、吊鐘花、風鈴木、木棉花？請按➡️【西貢有鬰金香田？馬鞍山有齊櫻花、薰衣草 春季12大賞花地點合集】⬅️觀看全文

😨同場加映：亞洲食物很驚嚇？😨

菜名特別，菜式用料更特別！東南亞有不少特色食物，都讓外國人費解，嚇得不敢食用，部分食物香港人也會常吃！👇👇👇皮蛋、雞腳上榜！按圖看老外們怕吃甚麼👇👇👇

這些算小兒料，有些連記者都不敢吃！想知全部23種食物？請按➡️【西方人最怕23種亞洲食物 豬紅、皮蛋、雞腳有份 連蝦都不敢吃？】⬅️觀看全文