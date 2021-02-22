撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-02-22 06:50

冬去春來，香港多個鬱金香花田都換上一片燦爛色彩，讓大家輕鬆來次偽荷蘭旅行。除了成為打卡熱點的大埔小白鷺餐廳，還有兩個隱世好去處。《香港01》旅遊記者為大家整理3大免費的鬱金香花海，讓大家零負擔打卡。

本港各區的鬱金香正在盛放。（李琬瑩攝）

要欣賞有如荷蘭鬱金香花海的美景，大家都要花點交通時間及腳力，因為香港的鬱金香分佈在大埔、馬灣及西貢交通較不便的位置。不過為了在美景前留影，相信大家都願意到訪！免卻大家的煩惱，點擊圖片睇3大花海介紹及交通方法 👇👇

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西貢白腊的一片鬱金香花海正在香港後花園中綻放，其實白腊除了有這片花田，更有多個打卡好位。有如走進歐洲的彩色小屋、媲美馬爾代夫的海灘、無敵靚景的碼頭等，點擊圖片睇睇打卡靚位 👇👇

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賞花過後大家就可以沿圍繞萬宜水庫的麥理浩徑1段漫步出西貢郊野公園遊客中心乘車返回西貢市中心，想知道詳細的郊遊路線，立即點擊睇全文 👉👉西貢白腊免費鬱金香花海打卡 漫步萬宜水庫靚景路線｜懶遊包#16

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只要遊走於香港的山徑之間，相信大家都發現過很多經修葺的設施，它們或許以木頭、石頭和鐵支等組成，但大家又知道用途是什麼嗎？環保團體《綠惜地球》與漁護署合作推出「山野謎の物」短片，教授大眾4大山野設施的用途，搞笑得來又認真，點擊圖片睇睇齊齊增長知識 👇👇

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