撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-08 16:37

天氣乍暖還寒，更多鮮花品種盛開，近日就有一種紫色花悄悄綻放，名為紫花錫葉藤。《香港01》旅遊頻道記者推介一條簡單行山路線，讓大家輕鬆找到這個季節限定的美景。

紫花錫葉藤，又名紫花藤、藍花藤、女王花環等，花期雖然只持續約3天，不過花朵凋落後，仍會留下五星狀的淺紫色花萼，而且持續很久很美。（圖片來源：IG@chin_garden）

大埔上碗窰至社山2小時簡單行山路線推介

近日大埔碗窰出現這種美麗紫藍花，地點相當易找，下車不用1分鐘就可以找到！而且碗窰亦是衞奕信徑8段的熱門出入口之一，不如參考以下路線，教大家用2小時就輕鬆郊遊，遊覽上碗窰至社山5大景點。👇👇👇教你找紫花錫葉藤！按圖看碗窰行山路線交通、走法及靚景打卡位資料👇👇👇

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😋大埔美食推介😋

郊遊完想找美食醫肚，不妨在大埔找一些平民美食，這間小食店竟然有幾乎失傳的懷舊冷糕！👇👇👇按圖看小食價錢及記者食評👇👇👇

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🌷同場加映1：花展賞花地點一覽🌷

2021花展今年不再在維園，反而分開18區設置，區區有花睇！有主題花杜鵑花圃、鬱金香花圃等等。👇👇👇哪個公園有鬱金香花圃？按圖看香港島區展覽資料👇👇👇

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🍜同場加映2：米線配餸熱量排行榜🍜

米線抵食配料多，同一價錢可以有不同選擇，不過部分配料暗藏致肥陷阱！👇👇👇豬肉比豬膶更高卡？按圖看營養師分享熱量排行榜👇👇👇

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