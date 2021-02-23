撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-23 06:00

本周五（2月26日）就是正月十五「元宵」佳節，雖然政府因疫情關係取消了地區綵燈會，不過仍有拍拖好去處！《香港01》旅遊頻道記者推介到大棠一日遊，欣賞應節紅燈籠襯托下的茂密靚花，還有更多拍拖活動及打卡美食介紹。

【第一站】瀑布蛋治早餐@龍鳳店🥪

去大棠最方便的方法是在朗屏站乘車，出發前推介先在元朗享受豐富早餐。這間小店主打一反傳統的蛋治，以滿滿的炒蛋包著麵包和餡料，外表非常吸引！👇👇👇想知有甚麼餡料可選？按圖看「龍鳳店」招牌食品推介及售價👇👇👇

龍鳳店 地址：元朗水車館街66號錦榮大廈地下3B號舖 營業時間：12nn - 9pm（逢星期三休息）

【第二站】元宵必賞燦爛鮮花@大棠餐廳旁

冬季紅葉觀賞期完結，不過春天的大棠也有賞花靚景！近日有遊人發現某間餐廳附近長滿炮仗花和盛開的黃花風鈴木，在餐廳外的燈籠掛飾襯托下，更有新年及元宵氣氛！👇👇👇想知哪裡找？按圖看交通方法及地點介紹👇👇👇

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【第三站】即摘即食生果@大棠有機生態園

這個大棠農莊的人氣玩樂景點，只需付數十元入場費便可入場參觀，加錢還可以限時任玩滑草、彈床、騎馬等活動。莊園內視乎不同季節推出即摘即食田園生果，例如春季就有士多啤梨，有時會有青提、百香果等可以採摘。👇👇👇部分設施有年鹷限制！按圖看展覽開放至何時👇👇👇

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大棠有機生態園 地點：香港新界元朗大棠山道十一號 電話：2470 2255 營業時間：11am – 5:30pm

【第四站】特色辣味炭火煲仔飯@味仟食店

玩樂之後可以乘K66回元朗尋找更多美食，推介這間長龍煲仔飯店，主打即叫即製炭爐煲仔飯，以毛家辣系列最受歡迎。招牌鹹蛋肉餅煲仔飯，肉餅加上惹味蒜頭和辣椒，啖啖辣味！👇👇👇重口味人士必加配一款食材！按圖看「味仟食店」美食推介👇👇👇

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味仟食店 地址：元朗安興街40號地下 營業時間：6pm – 11pm

🌷同場加映1：賞花好去處🌷

春暖花開，原來香港都有鬱金香、薫衣草觀賞？推介大家12個好地方賞花！👇👇👇按圖看桃花、鬱金香哪裡有👇👇👇

有些地方鄰近地鐵站、巴士站！想知哪裡看到薫衣草、櫻花、吊鐘花、風鈴木、木棉花？請按➡️【西貢有鬰金香田？馬鞍山有齊櫻花、薰衣草 春季12大賞花地點合集】⬅️觀看全文

🍜同場加映2：中國特色菜名叫biang biang麵？🍜

有種中國地方菜名叫「biang biang麵」，為何會用英文拼音？原因竟是中文字寫法太複雜！👇👇👇按圖看biang biang麵及菜式大解構👇👇👇

還有菜式叫鬼雞，香港都吃得到！想知是甚麼請按➡️【7個特色中菜名你識幾多個？陝西名物biang biang麵寫做英文有原因】⬅️觀看全文