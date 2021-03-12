撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-03-12 12:06

泳池重開｜不少酒店的泳池都十分華麗，例如朗廷、Rosewood、四季、帝苑、半島的泳池都超級美，當中更有無邊際泳池Infinity Pool，吸引不少人去打卡！《香港01》為大家精選9個泳池超美的酒店住宿套票，即刻預訂與閨密一起去拍照！

大部份酒店都有泳池，但不是每個都值得打卡！精選9間擁有超靚泳池的酒店，每間都別具特色，值得一去！

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（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】Ritz Carlton —— 送二人野餐籃

鍾嘉欣日前Po出兩張泳衣照，身材Fit爆成爲話題！相片背景是Ritz Carlton酒店，酒店泳池落地大玻璃十分美！酒店近日推出「寵愛之旅」Staycation優惠，可以有免費房間升級，房間内有寵物專屬設施，更包二人野餐籃及寵物小食！

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香港麗思卡爾頓酒店 地址：西九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場 電話：2263 2263

【2】Rosewood Hong Kong —— 住一晚包早餐、蛋糕

瑰麗酒店的無邊際泳池一直都是打卡熱點，而室内泳池旁邊鋪有雲石，十分吸睛，是不少人打卡之選！酒店推出「瑰麗慶典」優惠，住一晚包雙人早餐、$500酒店消費額、花籃及精選蛋糕！

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瑰麗酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道18號 電話：3891 8888

【3】四季酒店 —— 包早晚餐

四季酒店的無邊際泳池也是必去，而且池底會不斷播放音樂，感受十分新穎！酒店推出餐飲住宿優惠，入住一晚豪華山景客房即送雙人早餐及三道菜晚餐！

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四季酒店 地址：中環金融街8號 電話：3196 8888

【4】帝苑酒店——自助晚餐有麵包蟹

帝苑酒店推出最新「住宿連雙人自助餐體驗」，包一晚住宿，以及入住當晚享用自助晚餐，不過留意返，規定晚餐享用時段為20:15-21:45，即是第二輪的自助晚餐時段。

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帝苑酒店 地址：尖東麼地道69號 電話：2721 5215

【5】朗廷酒店 —— 包$1000餐飲消費額歎米芝蓮粵菜

Langham推出「佳饌盛宴」住宿套餐優惠，入住一晚可獲贈$1000餐飲消費額，適用於酒店內所有餐廳，包括米芝蓮三星粵菜食府唐閣，亦可到The Food Gallery享用自助餐，任食生蠔及各款凍海鮮。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話：2375 1133

【6】半島酒店 —— 包三餐歎海景晚餐任飲酒

酒店推出全新食住套票，住一晚包歐陸餐廳Felix地中海風格晚餐，期間可享90分鐘無限續杯指定酒精及非酒精類飲品，餐廳為落地大玻璃設計，可邊食邊欣賞維港夜景。翌日亦可於大堂茶座享用二人早餐，還可獲贈外賣經典下午茶。

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半島酒店 地址：尖沙咀梳士巴利道22號 電話：2920 2888

【7】W酒店 —— 包三餐Staycation

酒店推出食住套票優惠，入住一晚包雙人早餐、晚餐以及自選下午茶或晚餐，更有500元Bliss Spa禮券回贈！

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W酒店 地址：九龍柯士甸道西1號 電話：3717 2222

【8】逸東酒店——包普慶自助晚餐

EATON推出食宿套票，包雙人早餐、自助晚餐，Dinner Buffet安排於人氣自助餐餐廳普慶享用。自助餐有任食即開生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等凍海鮮，另外還有照燒澳洲肉眼、片皮鴨等熟食，當然少不了任食Mövenpick雪糕，多達10款口味！

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Eaton HK 地址：油麻地彌敦道380號 電話：2782 1818

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