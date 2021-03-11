撰文： 小學雞 最後更新日期： 2021-03-11 17:48

近期港人熱衷郊遊、露營，不少新手都會跟隊去體驗，笑料因此而生。日前就有港女跟男朋友露營時，竟帶同需要插濕電的電熱水煲，令人難以置信！膠人膠事何止一單？《香港01》旅遊頻道記者列出7件露營膠事行為，如果自問是新手，記得要借鑒前人教訓。

港男帶女友露營，對方竟帶同需要插濕電的電熱水煲，更鬧營地無插蘇，令他不可置信，終在討論區發文訴苦。（香港討論區截圖）

港人露營7件荒謬事件

港女無知，才以為野外營地會有供電設施。不過歷年來有更多不可思議的「無知」事件，有的聽完人神共憤，有的知道得啖笑！有人打9號風球都帶年邁母親去露營，有人被蚊咬都要報警求助？👇👇👇選擇露營地點都隨時中伏！按圖看全部7件膠事👇👇👇

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新手露營貼士

想避免露營出醜，以下有香港山藝協會創辦人及總教練梁梓浩提醒的事項，教大家如何山野露營不留痕。👇👇👇推介6個適合新手的營地！按圖看全部12件新手須知👇👇👇

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有網民露營時遇上一班無品營友玩通宵，半夜4時仍播歌喧嘩，十分無品！記者整理網民熱數的6個露營最無品行為，警惕大家。想知請按➡️【露營｜熱數6個無品行為 生火播歌玩通頂 網民嬲爆：要嘈就租房】⬅️觀看全文

🌄同場加映1：西貢郊遊好去處🌄

西貢高山連連，以為「高不可攀」？其實也有不少易行的路徑兼有美景欣賞！有條上落高度不足100米，連小朋友也行到。👇👇👇隱世外國風情小村落在哪兒？按圖看其中2條路線資料👇👇👇

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想知道全部5條行山路線，請按➡️【西貢5條新手靚景行山路線 深涌隱世草原野餐 白腊七彩小屋打卡】⬅️觀看全文

🚤同場加映2：租艇郊遊好去處🚤

香港還有很多隱世郊遊好去處，例如以下推介的外島，自行租艇、租水上的士便可到達👇👇👇按圖看景色有多美👇👇👇

想知全部5個地點推介及租艇貼士？➡️請按【水上的士｜5大香港隱世美景郊遊好去處 附租艇貼士及建議航程】觀看全文⬅️