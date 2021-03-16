撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-16 07:00

近月「追櫻族」都忙著在香港各處賞花影花，其中就發現沙田屋邨有滿開的粉紅花，遠看似櫻花卻竟然真身是另一個截然不同的品種！《香港01》旅遊頻道記者為大家揭開其真正身分，再推介5個影相打卡靚位給大家。

沙田禾輋邨疑似有櫻花盛放？（圖片來源：IG@c.tai_sc）

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禾輋邨、瀝源邨5大打卡位

交通方便的禾輋邨開滿這些粉紅色花，棵數多而且花朵茂密，特別好看，成為近日打卡熱點之一。其實禾輋和附近的瀝源邨有不少打卡靚位，連香港本土電影都會來取景，包括《點五步》內的井型屋邨景，連《幻愛》的隧道景原來都在附近！👇👇👇想知粉紅花的真身？按圖看5大打卡位介紹👇👇👇

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🌸同場加映1：香港賞櫻好去處🌸

想真正去追櫻？以下幾個地方都有！👇👇👇按圖看香港賞櫻必去地點👇👇👇

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將軍澳都有賞櫻好地方！想知全部7大地方，請按➡️【全港7大賞櫻好去處 大埔農墟櫻花最茂密 海濱公園有罕見墨染櫻】⬅️觀看全文

🍛同場加映2：沙田老牌餐廳地標消失🍛

香港有不少曾被當作地標的餐廳建築，隨經濟洪流被消逝。大家會否試過用餐廳、商店去認路？以下這些餐廳，一提起便知是哪一區。👇👇👇按圖回顧已消失的地標餐廳👇👇👇

何文田名物已消失！還有旺角2間代表食店......想看全部10間餐廳資料，請按➡️【37載沙田利苑結業！10間地標餐廳已消失：旺角沙嗲王、西九龍明將】⬅️觀看全文