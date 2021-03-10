撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-10 17:37

沙田新城市廣場的利苑酒家，於3月3日因租約期滿而結業，令不少沙田街坊惋惜。《香港01》飲食記者和大家回顧過去10間不可分割的地標性餐廳，那些你也曾光顧過？

連鎖酒樓與街坊歷盡三十載

一般連鎖式酒樓分店結業，大眾未必覺得可惜，因為尚有其他分店。不過這間利苑酒家在商場內已營業37年，街坊酒樓的感情比較深厚，更有指是商場自開業至今唯一沒有搬遷過的商店，因此特別惋惜。

利苑集團在網站宣布，利苑沙田分店因租約期滿而結業，最後營業日期為3月3日。（利苑集團圖片）

有網民在集團的社交平台上留言：「自從新城市開咗利苑就幫襯到今天，為什麼要離開沙田？好唔捨得識咗十幾年的職員們」。

老牌餐廳越執越多 地標陸續消失

利苑對沙田街坊意義重大，卻不再留得住。香港一路走來，也有不少曾被當作地標的餐廳建築，隨經濟洪流被消逝。大家會否試過用餐廳、商店去認路？以下10間餐廳，一提起便知是哪一區。👇👇👇按圖回顧10間已消失的地標餐廳👇👇👇

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😢同場加映1：旺角消失地標😢

疫情反覆，過往熱鬧的旺角變得門可羅雀，倒閉潮之下多個具標誌性的店舖結業，頓時變得不像旺角了！👇👇👇按圖看哪些商店已消失👇👇👇

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