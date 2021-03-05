撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-03-05 15:40

瑜伽球是不少人做運動時都會用到的工具，不過似乎不是太多人知道，瑜伽球真正的減肥功效實際有幾強大？日本綜藝節目早前找來肥妹搞笑藝人實測用瑜伽球來減肥，連續一星期每天玩足24小時，坐在瑜伽球上食飯、打機、睇電視和做運動，最後測試結果竟然連主持人和運動教練也超驚訝？

（《それって!?実際どうなの課 》截圖）

日本綜藝節目《それって!?実際どうなの課 》經常找來不同藝人實測極端減肥方法。今次找來一個夢想成為舞台劇演員，後來因為身材太胖只能轉而成為搞笑藝人的肥妹餅田越光，實際試用瑜伽球減肥，連續一星期每天24小時都坐在瑜伽球上，除了睡覺和上廁所之外，全天候在瑜伽球上生活，到底最後的減肥效果如何，連主持人和嘉賓都大吃一驚？

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同場加映：日本A0肥仔慘被女神嘲對胖子過敏 操肌勁減40KG變型男逆轉神反擊

日本節目《ザ！世界仰天ニュース》早前播放一個日本男生的勵志減肥經歷。今次故事的主角名叫古谷曉斗，小時候仍是個可愛活潑的男生，到底為甚麼會踏上成為胖子之路？

《ザ！世界仰天ニュース》截圖

曉斗就讀小學的時候，爸爸媽媽正經營一間小型的螺絲工廠。某一天早上，媽媽在工作期間受傷而要入院三個月直至完成治療。當時年紀尚幼的他，媽媽不在身邊難免會感到寂寞，這時負責照顧曉斗的祖父母不忍看到孫子傷心，於是決定用大量美食來填補曉斗內心的空虛，令他在短短三個月間，足足胖了20公斤！

《ザ！世界仰天ニュース》截圖

媽媽出院之後，見到兒子胖得連樣子也變了，一怒之下就強逼晚斗開始減肥，結果……

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究竟曉斗聽到的「現實」有多殘酷？最後又如何逆轉神反擊？即看全文及睇片：日本A0肥仔慘被女神嘲對胖子過敏 操肌勁減40KG變型男逆轉神反擊