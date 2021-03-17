菠蘿壩自然教育徑沿城門水塘平坦易行　遊標本林認識瀕危本土茶花

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-03-17 13:31

菠蘿壩自然教育徑位於新界中部的城門郊野公園內，沿城門水塘的西面走，起點在菠蘿壩，接上車路終止。在興建城門水塘前，菠蘿壩附近一帶都是菠蘿田，所以亦名為菠蘿壩。這段徑的路途短，而且大部分路段都很平坦，沿途的風景美麗，十分適合一家大小郊遊，一起認識大自然。 長度：0.8公里 時間：45分鐘

自然教育徑的起點在城門郊野公園的遊客中心側，起步前不妨入內參觀。沿徑走可以見到美麗的城門水塘。沿徑的林木大多是外來的樹種，例如紅膠木和白千層。當年興建堤壩在附近一帶採泥，原有的植物大受破壞，政府後來在這裡植林，但都用外來的樹種。植林區還吸引了不少獼猴聚居。接上車路後，遊人可選擇繼續沿城門水塘步行往鉛礦坳，或取附近的龍門郊遊徑前往大帽山的川龍。

按圖即睇菠蘿壩自然教育徑導賞點、設施、交通資料與沿路靚景👇👇👇

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：菠蘿壩自然教育徑】

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