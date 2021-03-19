撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-19 14:28

浪漫的紫花並非日本獨有，香港新手行山路線之一的鹿頸谷埔路線中，近日出現淺紫色花瀑布，其實那是種叫錫葉藤的紫花。《香港01》旅遊記者順道為大家推介這條1小時郊遊路線，一同欣賞這春季限定美景。

淡淡的紫羅蘭色小花長滿微微下垂的花藤上，每朵小花有花瓣和萼片各5片，上下交錯相疊，看起來特別夢幻。（Instagram @karento1326）

看起來既浪漫又夢幻的藍色小花最近在接近鹿頸的雞谷樹下綻放，其實它叫錫葉藤，又叫藍花藤、女王花環、紫花環等。而這次介紹的錫葉藤所在地，正位處熱門新手行山路線之一的鹿頸谷埔路線之中，一於等記者教大家2小時來回，並欣賞心形沙洲、黃金蘆葦等7大打卡位，點擊圖片睇睇錫葉藤所在位置、路線介紹、沿途7大打卡位等 👇👇

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鹿頸谷埔路線必經這棵茂盛的錫葉藤由村民所種，每次開花都吸引不少人去留影，但遊人經過至之餘留下不少垃圾，令到屋主都很苦惱。在此勸諭打卡人士記得自己垃圾自己帶走，不要影響屋主的生活！

大家記得打卡之餘不要喧嘩、破壞植物及留下垃圾，那會為屋主帶來很大困擾！（Instagram 截圖）

【關於鹿頸/谷埔4件事】

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