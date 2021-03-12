撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-12 06:00

最近不少山友走訪各區尋找珍貴的禾雀花（白花油麻藤），而元荃古道的禾雀花林看起來最震撼又易打卡，所以Pe仔決定來一次短途賞花行！

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本日路線：荃灣港安醫院 --> 禾雀花林 --> 石龍拱 --> 折返

大家可以乘搭小巴或巴士至荃灣港安醫院站落車，再往上行幾步就會見到元荃古道的入口。坐巴士的話，有30、30X、39A及39M都會途徑荃灣港安醫院。

九巴30、30X、39A及39M都會途徑荃灣港安醫院。（李琬瑩攝）

第1站：荃灣港安醫院起步至禾雀花林

Pe仔以前聽過不少山友討厭行樓梯，但由荃灣港安醫院出發找禾雀花林，就必先行過577級樓梯加大段斜路。一路上山途中，Pe仔都覺得自己正努力鍛煉心肺功能，唯有放慢腳步慢慢行，點擊圖片睇路線沿途風景 👇👇

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【關於禾雀花3件事】

第2站：禾雀花林留影

禾雀花隱藏於路邊的小樹林中，但只要走進去就會見到震撼花海。不過禾雀花有種類似煤氣的味道，相信不是人人都喜歡。味道雖不是人人愛，但各位山友都很愛禾雀花的形態，不停打卡，點擊圖片睇睇禾雀花開花盛放 👇👇

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第3站：到石龍拱遠眺青馬大橋

如果只為影禾雀花的朋友，可以打卡後原路離開。不過辛苦上到元荃古道，當然要順道欣賞遠眺青馬大橋的美景。Pe仔這次以石龍拱為終點，其後再原路折返，點擊圖片睇睇沿途見到什麼美景和花卉 👇👇

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第4站：漫步至荃灣餃子小店醫肚

賞花之後，Pe仔決定步行至荃灣廣場附近搵食。實在久久未吃過餃子，這次見到一間餃子小店便決定去食，點擊睇睇餃子及小食推介 👇👇

深味餃子 地址：荃灣享和街43-59號都城大樓地下E1號舖 營業時間：星期二至日 11:00-20:30 電話：35908838

【（元荃古道）荃灣港安醫院至石龍拱】 路程：約2.2公里 需時：約1小時10分鐘 打卡指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌗 獨遊指數（5分滿分） 🌕🌕🌕🌕🌗 備註：荃灣港安醫院至石龍拱一段上升坡度很大，因此對少運動的人十分吃力。除了慢慢行，亦可帶備行山杖作輔助。 禾雀花所在位置十分容易發現，但地面樹根滿怖，而且都是濕滑的泥濘，打卡之餘一定要小心。禾雀花是珍貴的植物，無論如何都不要採摘或拉扯樹藤。 這次的路段暴曬位置不少，記得做足防曬措施。另外，路段沒有補給點或廁所，建議大家在出發前準備充足食水及乾糧。

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