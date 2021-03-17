撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-03-17 09:20

鴨脷洲公園最近悄悄展開八重櫻放題，滿開的櫻花賞心悅目，成為惜花之人的熱話。不想專程入鴨脷洲一轉只為賞花？一於跟住《香港01》旅遊記者推介大家的鴨脷洲好去處，展開充滿老香港風情的有半日遊。

鴨脷洲向來因交通不算十分方便而帶點神秘感，即使港鐵利東站開通，亦鮮有去遊覽的時間。不過最近鴨脷洲公園的多棵八重櫻盛放，讓大家多了個探索該地的藉口，大家一於跟著記者推介的半日遊好去處展開趟短旅行。

🌸第1站：海旁公園賞絕美八重櫻

近日除了區區有花展，亦是櫻花季，吸引市民去各區公園賞花。想睇花展兼有櫻花睇？一於去可以被八重櫻包圍的鴨脷洲風之塔公園，為鴨脷洲一日遊展開序幕。想知花展及櫻花位置何處尋？點擊圖片睇睇櫻花所在位置及盛開美景 👇👇

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🍜第2站：必食$30水上人懷舊艇仔粉

香港仔和鴨脷洲一帶的名物，一定要數到很有懷舊風味的艇仔粉！以前香港仔和鴨脷洲一帶有不少水上人以船為家，而向水上人售賣粉麵的艇家應運而生，流傳至今成為大家口中的艇仔粉。想一試懷舊滋味，點擊圖片教你2個方法食到艇仔粉 👇👇

流記艇仔粉 地址：香港仔海旁及香港仔漁市場一帶 營業時間：10:00-16:00 電話：91402628

📸第3站：參觀百年法定古蹟洪聖古廟

吃過懷舊艇仔粉，一於返回洪聖街參觀有近250年歷史的洪聖古廟。洪聖廟與鴨脷洲有著息息相關的關係，所以想了解一下該區的歷史絕對值得一訪。點擊圖片睇睇2大值得參觀原因及開放時間 👇👇

鴨脷洲洪聖古廟 地址：鴨脷洲洪聖街

🛳第4站：體驗舊式舢舨渡海

天星小輪搭得多，難得入到鴨脷洲，當然要體驗一下當區特色乘搭舢舨街渡！這種懷舊的小船，曾經是「海上的士」，協助無數居民來往各個港灣。現在要體驗，就可乘搭香港仔小輪營運的香港仔至鴨脷洲航線，點擊圖片睇睇航線收費，抵到你意想不到 👇👇

鴨脷洲之外，其實香港還有多個賞櫻熱點，多個品種的櫻花在本港各區盛放，最常見的有山櫻和富士櫻，但亦不乏較罕見的河津櫻和墨染櫻，各有美態，點擊圖片睇睇香港7個賞櫻名所 👇👇

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