Wild Wild Show澳門場｜韓國猛男騷Oppa脫衣熱舞 一門票貼身互動

Wild Wild Show澳門場｜不用飛韓國，都可以同爆肌Oppa零距離接觸？韓國著名猛男騷《Wild Wild Show》近日宣佈於4月19日在澳門威尼斯人開騷，一眾猛男將性感演出，其中一種門票更有機會與演員親密互動，火辣十足！即睇下文。



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Wild Wild Show澳門場｜韓國猛男騷尺度大開 勁狂野

《Wild Wild Show》是韓國著名猛男騷，去年曾於香港開騷，以其尺度大開、狂野的演出爆紅，令許多女士為之著迷，今年活動移師澳門，選址威尼斯人金光會展D館，並只有2025年4月19日一天表演，分為下午3點及晚上8點兩場。

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《Wild Wild Show In Macao》選址威尼斯人，並只有2025年4月19日一天表演。

Wild Wild Show澳門場｜8舊腹肌正韓泉、姜天一脫衣熱舞

韓國猛男騷都外形出眾，身材健美，並將有一連串表演，從輕鬆的K-POP舞蹈，至不同造型制服誘惑包括西裝、浴衣等，到狂野的脫衣舞蹈都一應俱全，保證是個難忘的體驗。

目前已公布演員陣容有，曾出演體能之巔，社交媒體上有23.2萬粉絲超人氣的正韓泉（정한샘），和身高米85的姜天一（강천일）。還有金鎭友（김진우）、李潤濟（이윤제）、李熙中（이희중）、朴道鏡（박도경）、朴勝健（박승건）、鄭喜曄（정희엽）等。

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金鎭友表演相片。（IG@kookoodaaz_）

Wild Wild Show澳門場｜VIP有機會親密互動 僅限18歲以上女性入場

《Wild Wild Show in Macao》分為4個票價，包括VIP$1688、Premium$1288、Zone A $888及Zone B $588。值得留意，表演僅限18歲以上女性入場，座位遠近據票價而定，詳情可看下圖。

最高票價$1688 VIP福利超多，不但座位最近舞台、有紀念品，又可以與型男擊掌，更有機會與男神有特別互動和合照。據網民過往分享，購買VIP票的觀眾會被隨機抽選成幸運兒，到台上做超近距離互動，包括會在你身上半裸熱舞，更會近距離床咚！而Premium $1288 也有隨機64個觀眾可以擊掌和團體合照。

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Wild Wild Show in Macao座位表（Klook圖片）

每個入場觀眾都可獲紀念品一份。（Klook圖片）

Wild Wild Show澳門場｜威尼斯人免費穿梭巴士時間表

澳門威尼斯人酒店有免費的穿梭巴士從關閘、機場、碼頭及港珠澳大橋口岸接送遊客， 詳情班次與地點可看下圖。

澳門威尼斯人酒店有免費的穿梭巴士從關閘、機場、碼頭及港珠澳大橋口岸接送遊客。（澳門威尼斯人酒店官網）

Wild Wild Show澳門場｜4月19日威尼斯人分兩場舉辦

日期：2025年4月19日

時間：分兩場 下午3點／晚上8點

地點：澳門威尼斯人金光會展D館

備註：僅限18歲以上女性入場

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