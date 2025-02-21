峇里島自由行2025｜直航機票僅需這個價！酒店、景點、治安一文看

峇里島自由行2025｜峇里島是個環繞著海洋的島嶼，美景不勝枚舉，而且天氣宜人，是個必訪的度假勝地。《香港01》好食玩飛記者因此整理出峇里島自由行攻略，一文看清峇里島的景點、酒店、治安、及各種須知事項，讓大家輕鬆整理行程！



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峇里島是印尼的島嶼之一，沒有四季之分。（小紅書＠Liw1xxx)

峇里島自由行｜印尼度假勝地 美景古建築集於一身

峇里島是印尼的島嶼之一，位於印尼的南方位置，就近澳洲的上方。不僅擁有沙灘、稻田等自然美景，也有許多文化建築值得一看，當地居民熱情好客，因此成為度假勝地。

峇里島不僅擁有沙灘、稻田等自然美景，也有許多文化建築值得一看。（Unsplash@Alfiano Sutianto）

峇里島自由行｜來回機票最平僅需$1,780

香港共有3間航空公司，提供直航航班前往峇里島伍拉·賴國際機場，包括國泰、香港航空和AirAsia印尼亞洲航空。當中AirAsia印尼亞洲航空提供機票價格最平，單人來回機票票價約在$1,780至$2,380，但飛行時間普遍在凌晨，而且只包含1件手提行李。而國泰機票徘徊在$3,059至$6,000，包含1件手提行李及託運行李，大家可按個人需求作決定。（票價資料來自2025年2月至4月）

印尼亞洲航空屬於廉航公司。（AirAsia)

峇里島自由行｜4月至9月最適合旅遊

峇里島屬於熱帶季風氣候，全年氣溫都在攝氏26至28度之間，沒有四季之分，只分乾季和雨季。最佳旅遊時間為4月至9月，屬於天氣晴朗且乾燥的乾季，而在10月至3月的雨季，降雨量則會較多。

峇里島屬於熱帶季風氣候，全年氣溫都在攝氏26至28度之間。（Unsplash）

峇里島自由行｜香港人不需簽證但需觀光稅

印尼政府於2024年宣布，香港將享有免簽證入境待遇，但就需要支付150,000印尼盾（約$71港元）觀光稅。遊客可先透過Love Bali網站或應用程式提交稅款，並會在電郵收到QR code，抵達峇里入境時進行掃描。另外，機場及海港口將設有付款櫃檯，適合在抵達峇里之前尚未付款的人。

峇里島自由行｜景點【1】金巴蘭海灘——世界最美日落

提到峇里島海灘，多數人會推薦庫塔海灘，但有網民就表示這個海灘只適合衝浪，亦充滿遊客，因此另有推介！就是被譽為擁有世界最美日落的金巴蘭海灘（Jimbaran Beach），沿海岸邊有燒烤餐廳，遊客可以在這裡邊享受美食和海風，休閒度過下午。

峇里島自由行｜景點【2】海神廟——海中的陸地

海神廟建於16世紀，是峇里島最具代表性的廟宇。廟宇位於巨岩之上，每當潮水漲起時，便會與陸地隔絕，因此其名稱「Tanah Lot」在峇里語中意指「海中的陸地」。遊客可以欣賞到海神廟的壯麗景觀，或前往對岸的小亭，觀賞美麗的夕陽，這些都是造訪海神廟不可錯過的體驗！

海神廟建於16世紀，是峇里島最具代表性的廟宇。（Unsplash）

峇里島自由行｜景點【3】烏布市場——文藝手作市集

烏布市場在烏布皇宮對面，是峇里島不可錯過的市集。這裡聚集了許多小店，有各式各樣的文藝手作產品，利於木雕、皮件、蠟染、布包、樂器、銀器首飾及傳統服飾等，適合購買紀念品或伴手禮。值得一提，市場的價格通常偏高，有網民分享殺價經歷可以到一折左右，因此結賬前可先嘗試格價和比較價格。

峇里島自由行｜景點【4】德哥拉朗梯田——世界文化遺產

德哥拉朗梯田（Tegalalang Rice Terrace）位於烏布北部，在2012年被列入「世界文化遺產」，現時成為了打卡聖地。來到峇里島中部山區的德哥拉朗梯田，可以遠離繁囂，觀賞廣闊的稻米梯田，感受新鮮空氣和雲霧繚繞的神秘感。

德哥拉朗梯田（Unsplash@Geio Tischler）

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峇里島自由行｜注意事項【1】設小費文化 兌美金再兌印尼盾

雖然峇里島的主要貨幣是印尼盾，但在旅遊區域，店舖和酒店會用上美金，有網民建議先兌換定美金，再到當地兌印尼盾，匯率會更好。兌錢時，亦要留意店舖的可靠性。另外，峇里島設小費文化，不論是租車、酒店、到有空調的餐廳吃飯最好給1美元當小費，視乎服務態度可再增減，而在有服務費的地方或小店就不用小費。

雖然峇里島的主要貨幣是印尼盾，但在旅遊區域，店舖和酒店會用上美金。（Unsplash）

峇里島自由行｜注意事項【2】必備防曬、防蚊及藥物

來到峇里島，很多景點或活動都會在戶外進行，大機會要曝曬或有蚊蟲咬，所以必備防曬、防蚊。另外，由於當地醫療系統不完善，建議要帶備多一點平安藥，如感冒退燒藥、腸胃藥等，並注意飲用水和食物安全。

峇里島自由行｜注意事項【3】治安好嗎？

聽到峇里島，不少人都會考慮到治安問題。社交媒體上，許多人都會分享他們的獨遊經驗，峇里島的治安相對較好，尤其是在主要旅遊區域，如庫塔、烏布和塞米亞克等地，通常會有警察巡邏，當地居民對遊客友善。然而，旅行必須時刻保持警覺，尤其夜晚時間，盡量不要流連街上，並保管好個人財物。

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