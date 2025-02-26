HK Express 6.27復飛沖繩宮古　3大航點限時優惠　來回機票$296起

香港快運航空優惠｜HK Express航點｜香港快運航空HK Express於今天（2月26日）宣布，將於今年6月27日起將會復飛日本宮古航線，每週提供4班航班，香港快運又表示，為慶祝宮古新航線回歸，將推出沖繩縣3大航點限時優惠，來回機票$296起！即看下文啦！



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今次香港快運復飛日本宮古下地島機場（SHI），這條航線是季節限定航線，亦是現時香港唯一直航宮古的航班，加上現有的沖繩本島那霸、石垣航線，用戶可靈活選擇沖繩縣3大機場。

為了慶祝宮古（下地島）新航線回歸，香港快運特別推出沖繩縣3大航點限時優惠：

1. 宮古（下地島）：優惠的旅遊假期為2025年6月27日至10月24日

2. 石垣：優惠的旅遊假期為2025年4月3日至10月25日

3. 那霸：優惠的旅遊假期為2025年3月10日至10月25日

以上航點「經濟飛」來回票價低至$296，包括一件隨身物品及一件登機行李。優惠僅限今日（2月26日）上午11時至晚上11時45分，大家要把握機會啦！

為了慶祝宮古（下地島）新航線回歸，香港快運特別推出沖繩縣3大航點限時優惠!（freepik）

新航點適用的旅遊日期如下：



宮古（下地島）是宮古群島的一部分，並通過陸路與鄰近的伊良部島及宮古島相連，能滿足熱愛水上活動的你！(Freepik)

在今日（2月26日）上午11時至晚上11時45分期間，登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂機票，即可享優惠。但市民需留意，優惠數量有限，並受細則及條款約束；票價不包括相關稅項及附加費。實際結算金額可隨匯率而變動，以香港快運系統顯示為準。

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