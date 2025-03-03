HK Express小松｜ 4.24起航單程機票$208起　名古屋優惠同步開賣

HK Express日本航班最新消息｜HK Express航班查詢｜香港快運航空HK Express宣布，將於今年4月24日起將推出香港唯一直飛石川縣小松機場的全新航線，每週提供3班航班，今天（3月3日）下午2點正式開售，單程機票低至$208。



從小松岀發至金澤、富山、加賀、福井等，1小時就能抵達！香港快運又表示，為慶祝開啟全新的小松航線，將推出小松及名古屋航班的限時優惠，有意探索日本北陸地區的你，即看下文啦！



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HK Express今日宣布，由2025年4月24日起，將推出香港唯一直飛石川縣小松機場的全新航線。（小紅書@酒店星推官）

香港快運航空（香港快運）今日宣布，由2025年4月24日起，將推出香港唯一直飛石川縣小松機場的全新航線，每週3班來回航班，4小時直達北陸地區，不用再於東京奔波轉乘新幹線、輕鬆抵達鄰近的金澤、富山、加賀、福井等城市！

從小松岀發，可輕鬆到達金澤、富山、加賀、福井等城市！（小紅書@琉璃心）

為慶祝開啟全新的小松航線，HK Express推出限時優惠，小松及名古屋「經濟飛」單程票價低至$208，包括一件隨身物品及一件登機行李：

1. 小松：優惠的旅遊假期為2025年4月24日至10月25日

2. 名古屋：優惠的旅遊假期為2025年3月10日至10月25日



新航點航班如下：



在今日（3月3日）下午2時至明晚（3月4日）11時45分期間，登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂機票，即可享優惠。！（HK Express官網）

在今日（3月3日）下午2時至明晚（3月4日）11時45分期間，登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂機票，即可享優惠。

但市民需留意，優惠數量有限，並受細則及條款約束；票價不包括相關稅項及附加費。實際結算金額可隨匯率而變動，以香港快運系統顯示為準。

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