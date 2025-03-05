甚麼是軟旅行？全球流行起來！北上深圳都算？6個秘訣輕鬆享受！

「軟旅行」（Soft Travel）這種旅行方式強調慢活和享受，正在全球興起，講求不需要急著跑景點，隨性寫意。「軟旅行」這種旅行新方式，其實也悄悄在香港流行，或許你沒有想過，近年很流行的北上深圳消費玩樂，也是軟旅行的一種。



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軟旅行就是不需要把行程排得滿滿，趕著去拍照打卡。（五月伊娃@小紅書）

軟旅行是甚麼？

軟旅行是甚麼？簡單來說，就是一種輕鬆、舒適的旅行方式，不需要把行程排得滿滿，趕著去拍照打卡。根據網上資料，軟旅行由歐美開始流行，特別是在疫情後，人人都被困了很久，不想再搞亂自己，因此有人提倡「慢旅」，之後演變成軟旅行。重點是短途、減壓，在熟悉的地方放鬆一下。

軟旅行有甚麼特點？

簡單說，軟旅行有幾個特色：

行程自由：不需要跟團跑，愛玩甚麼就玩甚麼。

短途輕鬆：不需要搭十幾個小時的飛機，近近地就可以，適合顧著健康的你。

心態最重要：不是要你爬山涉水，只要享受過程就夠，hea一下好吃的、走走街，享受過程就夠。

記者覺得，軟旅行不是講距離，是講你有沒有放鬆的感覺。（小咪@小紅書）

北上深圳是不是軟旅行？

講到北上深圳，這幾年真的成為港人的新寵。搭高鐵，兩三個小時就到，方便到爆。到了深圳，喝茶、按摩、購物，樣樣都比香港便宜，地方又大，不需要逼迫。週末和老友去吃燒鵝，走走東門老街「掃街」配眼鏡，或者去華強北買數碼產品，這樣的行程夠輕鬆，是否很像軟旅行呢？有人會說：「北上只是消費，怎麼算旅行？」但記者覺得，軟旅行不是講距離，是講你有沒有放鬆的感覺。深圳近、熟、平，對50+的港人來說，的確是一個很chill的選擇。

軟旅行｜北上小撇步

【1】避人流：星期六日人多到暈，平日去舒服一點。

【2】帶定工具：八達通和微信支付，搞亂都不用怕。

【3】加點享受：預訂個SPA或者住一晚平價酒店，hea到極點。

【4】著啱鞋：舒服的鞋最重要，走街不用腳痛。

【5】帶水：拎個小水壺，隨時喝點水，精神一點。

為甚麼要試軟旅行？

老實說，軟旅行不一定是去遠地，北上深圳已經夠格。軟旅行就是想讓人慢下來，50+的你，可能人生經歷了那麼多，是時候給自己chill一下。不需要等到退休，約定老友，下個週末去深圳hea一下，食餐好的，鬆一鬆，做個輕鬆快活人！

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