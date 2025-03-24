重慶旅遊懶人包｜5景點洪崖洞、仙女山必訪　美食/酒店/交通攻略

重慶旅遊｜重慶攻略｜重慶在中國有「山城」之稱，整座城市雖然被山林圍繞，但城內卻是現代建築與老城交融，形成魔幻景觀。現時由香港前往重慶，除了乘坐飛機，還可選擇高鐵直達。以下將為大家介紹重慶必去的5大景點、必吃餐廳、酒店住宿、交通方法、行程攻略，以及旅遊注意事項等全面攻略，讓大家輕鬆遊玩重慶！



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重慶洪崖洞的吊腳樓，是到重慶必定打卡的熱點。（小紅書@潤Sir的戶外碎片）

重慶景點推介【1】武隆天生三橋

來重慶，當然不能錯過其山明水秀的獨有風光！武隆天生三橋是中國為數不多的地質奇觀，景區以天龍橋、青龍橋、黑龍橋三座氣勢磅礡的石拱橋並稱，為亞洲最大的天生橋群。三座橋分別高約150米、200米及300米。除了石橋，景區還有瀑布、山林，峽谷等自然景觀，對於長期身處在高樓大廈林立的都市人而言，絕對值得一看。

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武隆天生三橋

地址：重慶市武隆區仙女山鎮龍橋街與仙南路交匯南

營業時間：08:30-17:00



重慶景點推介【2】解放碑＋洪崖洞＋千廝門大橋

解放碑步行街為重慶中心的商業街，在這裡無論是購物、品嘗如重慶小麵、老火鍋等美食，還是了解歷史文化的行程也能包攬在內。重點推介附近的洪崖洞，其標誌性的吊腳樓一到晚上便會亮起暖黃的燈光，相當富有身處於《千與千尋》世界的魔幻感。

此外，你也可以乘坐連接解放碑和洪崖洞的空中交通工具「長江索道」，從高空俯瞰整個重慶市的風貌，或是在晚上乘坐輪船，從海上欣賞宏偉的千廝門大橋。

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長江索道

地址：重慶市渝中區新華路151號

營業時間：08:00-22:00



重慶景點推介【3】重慶動物園

說到重慶自然會想到國寶大熊貓。該動物園共有多達22隻，為目前全國大熊貓數量最多的動物園。除了熊貓，園內還有約230多種野生動物，例如華南虎、亞洲象、犀牛、金絲猴、長頸鹿、丹頂鶴、黑天鵝等，如果是家庭遊的話，帶同小朋友去放電也是不錯的選擇。

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重慶動物園

地址：重慶市九龍坡區西郊一村1號

營業時間：08:00-16:30



重慶景點推介【4】磁器口古鎮

磁器口古鎮位於重慶市區旁，當踏在青石板路的一刻，便有仿如回到明清時期的感覺，可說是詩情畫意的地方，打卡一流！在古鎮除了可品嘗到重慶著名的「美食三絕」──毛血旺、千張皮和椒鹽花生外，還能觀賞到長嘴壺茶藝、手影戲、皮筋滾燈、變臉等等的非物質文化遺產表演。

值得一提，小鎮還有號稱全世界最大的沉浸式旅遊演藝舞台的重慶1949大劇院，造價高達8億人民幣，其亮點是360度旋轉觀眾席，當中《重慶·1949》更是當地熱門的舞台劇。對歷史、藝術有興趣的朋友不妨預留時間參觀。

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磁器口古鎮

地址：重慶市沙坪壩區磁南街1號



重慶景點推介【5】仙女山國家森林公園

仙女山國家森林公園為國家5A級旅遊景區，佔地面積逾5,070公頃，平均海拔1900米，最高峰2,033米，坐擁高山草原、南方罕見的林海雪原、叢林景觀，被譽為「東方瑞士」，是遠離繁囂的好去處。在夏天時，可體驗騎馬在草原奔騰；冬天可體驗滑雪。如果想輕鬆遊玩整個景區，建議預訂公園接駁車或包車前往，節省時間！

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地址：重慶市武隆區雙河鄉



重慶景點美食｜必吃酸辣粉、鹽水鴨 附3間提供不辣食物的餐廳

重慶必吃美食眾多，想在解放碑步行街與洪崖洞一帶尋找美食的話，附近就有傳統特色小吃酸辣粉、串燒、生煎包、炸酥肉、紅糖糍粑和鹽水鴨等等。

不過提提大家，重慶美食以辣見稱，當地甚至有紅油辣椒雪糕，如果是不能吃辣的朋友，也不用擔心捱餓，小編已整理出3間當地提供不辣料理的餐廳，出發前不妨參考。

重慶解放碑步行街提供不辣食物的餐廳：

1. 巴將軍非遺原味火鍋

餐廳為開業近300年的傳統老字號火鍋店，湯底以4小時慢火熬制，鍋底更加入了茅台鎮的特產醬香型白酒，當中吊龍牛肉、鵝腸、鮮毛肚也是必吃的菜品。而餐廳裝修也是保留古色古香的木製家具和紅燈籠擺設，晚上還有川劇變臉表演。

地址：民權路17號附3樓（督郵街巷內，人民解放紀念碑南行100米）

營業時間：9:00-20:00



2. 三生三味密宗川菜（來福士店）

三生三味密宗川菜主打創意川菜，餐廳裝修為中式現代風，還設有落地玻璃，可眺望洪崖洞、千厮門大橋、重慶大劇院的風景。不怕辣的可試試辣子雞、尖椒雞；怕辣可選擇酸菜泡椒鴨血、乾鍋等等，另外重慶持名的手工糍粑，也是熱門菜式之一。

地址：重慶市渝中區接聖街8號重慶來福士4樓

營業時間：09:30-22:00



3. 山城袍哥紅茶火鍋（洪崖洞店）

如果想一邊欣賞洪崖洞江景，一邊品嘗美食，那山城袍哥紅茶火鍋定能滿足你。餐廳特色九大碗，有毛肚、鴨腸、嫩牛肉等九道菜，滿足味蕾之餘，還可打卡！在晚上更有川劇變臉表演。對於不吃辣的朋友，餐廳亦有清湯提供。

地址：滄白路75-1號（洪崖洞景區亞朵酒店旁）

營業時間：10:30-22:30



重慶景點交通｜從機場到市區的3種最佳方法

方法【1】地鐵：

想從機場前往市區，可於航站樓T2、T3的地鐵站，搭乘地鐵10號線前往。地鐵優點是班次較密，而且站點指示清晰，對於初次來重慶的朋友而言十分友善，但需時較長，到各市區約50分鐘。

機場到解放碑商業街：地鐵10號線（往蘭花路方向），到曾家岩地鐵站後換乘2號線（往較場口方向），於臨江門站（1號出口）下車直達。

機場到洪崖洞：10號線（往蘭花路方向），到紅土地站後換乘6號線（茶園方向），於小什字站（9號出口）下車。



方法【2】機場巴士：

航站樓T2、T3均設有前往各大景區的機場巴士，位置就在1樓，營運時間為5:30-21:00，對於早機的朋友較方便，而且價錢便宜，只需15元人民幣。雖然巴士較地鐵快，但班次較疏，每30分鐘只有一班。

方法【3】的士：

想最快到達市區，當然就是坐的士。上車地點在航站樓3號門出去，向右轉便可找到「出租車候車區」。重慶的的士收費在日間與晚間不一，普通時段起步價為10元人民幣，晚上11時開始為11元人民幣。

以機場到解放碑為參考，大概22公里的路程，於白天約48元人民幣；晚間約55元人人民幣。建議可用當地的Call車App預約出租車，以保障不被濫收車資。

重慶的的士在當地有「黃色法拉利」之稱。（小紅書@力微飯否）

重慶景點交通｜從高鐵到市區的最佳方法

如果由香港乘坐高鐵到重慶西站，到站後只需乘坐高鐵快線G01巴士，直接在解放碑站下車即可。如想到洪崖洞，可於重慶西地鐵站經地鐵5號線，於石橋鋪站換乘1號線至小什字站下車。

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重慶景點住宿｜鄰近解放碑方便規劃行程

解放碑作為重慶的中心地帶，鄰近多個熱門景點，如八一路好吃街、十八梯等，因此建議選擇鄰近或位於解放碑的酒店。解放碑附近有不少熱門靚景的酒店，而且價錢實惠，價格落在400-800元人民幣不等，例如重慶來福士洲際酒店、重慶麗思瑞凱悦臻選酒店、洪崖疊院酒店等，不但城市夜景和江景並存，配套亦十分完善。

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重慶景點行程攻略｜武隆、仙女山國家森林公園預先包車

剛到步重慶的第一天，可先在解放碑附近走走，感受老城的煙火氣。第一站先到八一好吃街填飽肚子，然後再到洪崖洞和千厮門大橋打卡影相。第二天可於早上前往重慶動物園，然後順著鵝嶺二廠、李子垻、觀音橋等地方遊玩。如計劃前往武隆天生三橋、仙女山國家森林公園等偏遠的地方，建議可預留一天時間，以及提前包車。

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重慶景點注意事項｜門票可網上預訂

1. 重慶的十八梯、山城巷以青石台階為主，部分路段較陡峭，建議穿著運動鞋。

2. 洪崖洞在晚上才會亮燈，而該景點最出名的就是夜景，因此不要白天前往。

3. 切勿排隊購買景點門票，因現時大部份景點門票都可在網上預約。

4. 長江索道的景色去程與回程無異，建議購買單程票體驗一次便可。



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