東莞好去處7大推介｜梵高藝術館／新開老東莞街區／食燒鵝+海鮮煲

東莞好去處！香港設有高鐵線前往東莞，也有經東莞前往廣州東的列車，是高鐵遊的好去處。因此，《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了東莞7大好去處，附上交通懶人包，等大家可以更容易安排行程！



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香港設有高鐵線前往東莞，是高鐵遊的好去處。（小紅書＠是一片鱼鳞）

東莞好去處｜東莞有2個高鐵車站

想從香港西九龍乘坐高鐵到東莞，有2個東莞車站可下車，包括東莞站及東莞南站，2個站的距離不近，其中東莞站位於石龍鎮，比較北邊的位置，東莞南站位於塘廈鎮，更近深圳。

香港西九龍前往東莞站，每天有11班次，車程約1小時15分鐘，成人車費最平$165。香港西九龍前往東莞南站，每天有12班次，車程約40分鐘，成人車費最平$120。比較兩者，東莞站附近，東莞火車站所連接的軌道2號線沿線會有更多景點，但車程則相對更遠，車費亦更貴。大家可考慮清楚行程再作決定。

東莞好去處【1】東莞梵高星空藝術館——欣賞梵高生前畫作

東莞梵高星空藝術館以新科技重新展現多幅梵高生前的畫作，讓大家親身走進梵高所繪畫的世界。館內的沉浸式互動藝術裝置，以光影、錯覺等效果，帶大家走進《奧維爾教堂》、摘下《花瓶裏的十二朵向日葵》裡的花朵及於《星空》下欣賞夜色。遊走於梵高內心世界的同時，大家不妨拿出相機打卡，記錄這趟夢幻之旅。

東莞梵高星空藝術館

地址：東莞市城區片區祺峰路莞城段200號8單元217萬科城市廣場2層

建議交通：乘搭地鐵2號綫，於旗峰公園站下車再步行約10分鐘。

由東莞站前往：出站後前往毗鄰的地鐵「東莞火車站」站，乘搭地鐵2號綫，再用上述建議前往

由東莞南站前往：乘搭高鐵、城際鐵路或動車到東莞站，再用上述建議前往



東莞好去處【2】清溪墟——炸串燒仙草美食街

清溪墟是結合美食與娛樂體驗的園區。大家到美食街倘佯，可以發現炸串燒烤、車輪餅、花甲粉、燒仙草等特色美點已在等待您品嚐。吃飽後，可以登臨架空玻璃步道，察看整個園區的風景。架空玻璃步道的盡頭，有一座以金屬條模仿歐洲建築風格而建的玻璃屋。

入夜後，玻璃屋會被色彩斑斕的射燈投射，成為大放異彩的地標，每晚吸引着不少網絡紅人來趁墟。墟內亦不時舉辦舞蹈、歌唱等精彩表演，讓遊客感受文化氣息。

清溪墟

地址：東莞市清溪鎮盛和新都會（近公益街西）

交通：乘搭公交797路，於清溪圖書館站下車再步行約5分鐘

由東莞站前往：乘搭高鐵、城際鐵路或動車到東莞南站，再用下述建議前往

由東莞南站前往：出站後乘搭的士前往，車程約30分鐘



東莞好去處【3】東莞33小鎮——本地人推介 食玩買一站通

33小鎮是很多本地人推介，集美食、打卡於一地的好去處。小鎮內到處都擺放了玩味十足的藝術裝飾，又有許多餐廳及咖啡小店，更位於華南美術館、星河城等景點附近。

區內必食有燒鵝皮脆肉香的肥誠燒鵝餐廳；有裝潢帶歐洲復古味、甜品種類豐富的BigBig G；還有主打海鮮煲的YES也是大排檔。食飽又可以到藝堂手工店製作屬於你獨一無二的陶瓷和畫作，保證樂而忘返！

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東莞33小鎮

地址：廣東省東莞市東升路33號

交通：乘搭地鐵2號綫，於東城站下車，再打車約8元

由東莞站前往：出站後前往毗鄰的東莞火車站地鐵站，於東城站下車，再打車約8元



東莞好去處【4】可園——廣東四大庭院

座落於東莞水道畔的可園是「廣東四大名園」之一。可園由清代東莞人張敬修被罷官並還鄉後籌建，他將自己的居所和書齋同時建設於庭院內，充份利用空間。園內景色優美，假山、橋樑、窗雕與城樓林立，嶺南畫派的祖師居巢到訪該處後更曾作詩歌頌可園之美。可園的建築空間曲折豐富，四通八達，讓大家感到生動有趣。

可園

地址：東莞市城區片區可園路32號

交通：乘搭公交16/X18路，於可園北路下車

由東莞站前往：出站後前往毗鄰的地鐵2號綫「東莞火車站」站乘公交X18路，於可園北路站下車。

由東莞南站前往：乘搭高鐵、城際鐵路或動車到東莞站，再用上述建議前往



東莞好去處【6】東莞記憶——新開老東莞街區

逛完可園，可順道到附近新建成不久的東莞回憶，𣊬間已成為網紅勝地。皆因這裏的建築都充滿70-80年代的老東莞味道，適合打卡，而建築內則有藝術展覽、手作小店、香水店、咖啡店等。不過有網民提醒，由於現時只有一部分街區開幕，短時間就可以走完，建議不用專程到訪。

東莞記憶



地址：東莞市中興路101號

交通：乘搭地鐵2號綫至下橋站，再乘搭公交81路，於可園北下車

由東莞站前往：出站後前往毗鄰的地鐵2號綫「東莞火車站」站乘至下橋站，，再乘搭公交81路，於可園北下車。

由東莞南站前往：乘搭高鐵、城際鐵路或動車到東莞站，再用上述建議前往



東莞好去處【7】東莞玉蘭大劇院——觀賞舞台劇

東莞玉蘭大劇院由著名劇院設計師卡洛斯．奧特主持設計，以在跳舞時飛揚的裙擺作設計概念。劇院內的多個劇場，均上演過無數歌劇、演唱會及舞台劇，包括環球巡迴的知名舞台劇《貓》及周杰倫作品音樂劇《不能說的秘密》。想感受大劇院氣氛的朋友不妨一訪！

東莞玉蘭大劇院



地址：廣東省東莞市城區片區鴻福路96號

交通：乘搭地鐵2號綫，於鴻福路站下車再步行約20分鐘。

由東莞站前往：出站後前往毗鄰的地鐵「東莞火車站」站，乘搭地鐵2號綫，再用上述建議前往由東莞南站前往：乘搭高鐵、城際鐵路或動車到東莞站，再用上述建議前往



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