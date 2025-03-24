行李箱｜用家警告旅行勿帶這行李箱　隨時被罰$500或無法上機

行李箱｜行李篋｜不少人去旅行都打算省下機票錢搭廉航，不過大部份廉航對於行李箱的尺寸亦相對嚴格，如香港快運（HK Express）就設有「行刑架」規定手提行李的大小。早前就有網民於Threads上發文，表示這一款行李箱貌似實用但暗藏危機，用家不但難寄存於置物櫃，甚至容易超出廉航公司的限制而需額外收費，最嚴重可致無法登機，即看下文避免中伏！



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近年一款行李箱因其獨特闊度設計及外觀大受歡迎，不難於社交媒體上看到他們的蹤影，網民稱它為胖胖箱。胖胖箱最大的特點是在於其打開的深度會比一般行李箱大，因為胖胖箱是3:7開，一側淺一側深，一側可容納更多大件的物品之餘，更方便靠牆打開。

網民胖胖箱放不下行李置物櫃 大呻後悔

不過，早前就有網民大呻自己購入胖胖箱後感後悔，他表示買後才發現，即使是最大的日本行李置物櫃，都放不下胖胖箱，最後只好無奈地拖著行李走。

網民用胖胖箱後才發現，最大的日本行李置物櫃都容不下胖胖箱。（JapanTravel）

該帖文引起共鳴，另有網民分享過往使用胖胖箱帶來的困擾，「第一次去韓國時帶了胖胖箱，發現它的寬度總是超過手扶梯的踏板，每次都得費力撐著。而且，找到置物櫃後也經常塞不進去。」、「不只是行李置物櫃，機場接送的司機也不愛胖胖箱，他們說佔空間」、「這個話題吵到爛了，自助旅行本來就不適合胖胖箱」等，認為胖胖箱設計弄巧成拙，尤其對自由行人士不友好。

歐洲內陸廉航行李規定嚴格，未通過檢查隨時被罰$500。（Ryanair官網）

歐洲內陸廉航行李規定嚴格 超出尺寸當場罰$500

另外，歐洲內陸航線的行李規定相當嚴格，尤其是廉航如Ryanair。一名網民提到自己的20吋胖胖箱雖然符合官網尺寸，但擔心在機場會遇到麻煩，就在Threads上詢問意見。

熱心網民回應，使用胖胖箱的風險很高，因為他們的標準行李箱都差點未通過檢查，提醒行李超出尺寸會被當場收取50至60歐元（約421至505港元）的附加費，甚至可能因未有提早告知寄倉而無法上機，因此建議提前加購寄倉行李或不要攜帶胖胖箱。

整體而言，胖胖箱雖然整體尺寸較大，但同時亦比較難找到合適的置物櫃，或不能通過行李限制。建議購買之前，可考慮個人旅行習慣再決定。

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