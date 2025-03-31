烏魯木齊新航線｜國泰4.28起航　每周4班來回　$1848起包行李

國泰航空最新消息｜國泰航班時間表｜國泰航空宣布好消息！該集團將於今年4月28日起將會開通烏魯木齊航線，每周提供4班來回航班，逢星期一、四、六、日！單程機票$1,848起！即看下文啦！



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國泰航空宣布，今年4月28日起開辦每周4對往來香港與烏魯木齊的直航航班，為不斷擴張的環球網絡再添新航點。連同烏魯木齊，國泰集團在內地的客運航點總數將增至20個。而國泰航空往來香港與烏魯木齊的新航線，會以空中巴士A330-300航機營運，設有舒適的商務客艙和經濟客艙。

新航點航班如下：



烏魯木齊經濟飛艙單程票價低至$1,848，包括一件手提行李及一件23公斤的登機行李：

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