蓮塘糖水甜品8間｜¥16果肉綿綿冰！開心果蛋糕、¥3.6糯米糍

蓮塘口岸｜深圳美食｜蓮塘口岸人氣越來越旺！不少人都會經蓮塘口岸去坳下村買餸，或去仙湖植物園遊覽。來到了蓮塘口岸，可以在附近食碗糖水回氣再起行。《香港01》「好食玩飛」記者整理蓮塘口岸附近8間糖水、甜品推介，有人氣超高的甜品網紅店千芋本鋪、用椰子殼奉上的椰皇凍、中式甜品、最平¥3.6一個的手工糯米糍。想知詳情，即睇下文！



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蓮塘糖水甜品【1】千芋本鋪——大人氣手工現做甜品店

主打手工現做的千芋本鋪，連芋圓、麻糬也是現場手工製作，口感更Q彈，水果也非常新鮮！在內地社交平台被形容為「芋泥腦袋必食」！推介現榨椰皇冰芋圓燒、鮮榨牛油果芋圓燒、鮮榨芒果芋圓燒、姜撞奶等等。除了一碗碗的甜品，千芋本鋪亦提供各式鮮製飲品，例如超厚老椰芋泥、超濃粒粒牛油果！無論是甜品還是飲品，價錢大多¥2X起，超划算！

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千芋本鋪

地址：蓮塘口岸商業城A23-24號舖

營業時間：09:00 - 22:00

交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城



蓮塘糖水甜品【2】三少椰‧椰子甜品店——椰子控必食

椰子控集合！三少椰‧椰子甜品店主打多款用椰子殼奉上的椰皇凍，泰國椰皇炖雪燕、桃膠雙層椰皇凍、榴蓮雙層椰皇凍、霸氣芒果椰皇凍等都是店內必食人氣之選，價錢只是¥20多至¥30多元左右，還可以另加¥2脆脆椰片，口感更豐富！

三少椰‧椰子甜品店

地址：羅湖區國威路89號D2-11舖

營業時間：12:00 - 23:00

交通：地鐵2號線蓮塘站C出口步行180米



蓮塘糖水甜品【3】趙記承傳——中式甜品之選

位於蓮塘口岸商業城旁邊的蘭亭國際Mall，小小的兩層商場內有19間食店，無論是平日還是假日都是人流絡繹不絕！其中入口處的趙記承傳提供多款中式甜品選擇，包括招牌姜汁雙皮奶、椰汁芋圓西米露、桃膠雪燕、綠豆沙、楊枝甘露、龜苓膏等，非常啱香港人口味，而且價錢只是¥10起！

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趙記承傳

地址：蓮塘街道蘭亭國際Mall L112號舖

營業時間：10:30 - 21:30

交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城



蓮塘糖水甜品【4】給你一點甜手工糯米糍——超高CP值糯米糍¥3.6

給你一點甜手工糯米糍外賣專門店，主打深受港人喜愛的糯米糍，口味選擇多多，必食香芋肉鬆蟹黃糯米糍、芝麻花生糯米糍、焦糖花生抹茶冰淇淋糯米糍、3A金枕榴槤糯米糍等，正價價錢約¥8至¥15。大家在大眾點評領券即以¥3.6購買指定口味5選1！而且店舖位置就是在蓮塘口岸商業城，非常適合大家將糯米糍買回港享用！

給你一點甜手工糯米糍

地址：蓮塘口岸商業城B08舖

營業時間：10:00 - 22:00

交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城



蓮塘糖水甜品【5】龜老吉——自家製糖水網紅店

龜老吉算是區內的網紅店，本來主售涼茶、龜苓膏，但就以實惠糖水爆紅，最平¥8就食到綠豆沙、紫薯糖水！店舖店面看似簡單，原來內有座位，店內環境充滿懷舊的味道，問過店員才知道有近30年歷史，而且糖水和龜苓膏都是自家製。

記者一嘗¥15的椰汁龜苓膏西米撈，龜苓膏味道適中，相信椰汁有減輕其藥材味，再配合西米和少許煉奶，味道好吃且對記者而言算新穎，希望再有機會試一下芋圓！

龜老吉

地址：羅湖區鳳凰路84號

交通：深圳地鐵地鐵2/5號線黃貝嶺站B出口步行290米



蓮塘糖水甜品【6】Limtaste綠門頭甜研究所——藍莓撻／盆子開心果蛋糕

「Limtaste綠門頭甜研究所」由一對夫婦主理，他們對甜點製作充滿熱情，在食客面前還會細心講解每款甜點的吃法和特色，讓食客感受到溫馨和專業。招牌有藍莓撻（¥48），藍莓飽滿新鮮，中間搭配果醬和花瓣，餅底牛油味香濃，層次豐富；盆子開心果蛋糕（¥38），是店主推薦的甜點，建議「垂直下叉」品嚐，可以同時感受到開心果的清香和覆盆子的酸甜；檸檬撻（¥42），層次感豐富，頂部是酸酸的檸檬果凍，底部是檸檬奶油，口感清新，適合喜歡檸檬酸甜的你。

Limtaste綠門頭甜研究所

地址：羅湖區仙湖路108-2號

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站C2岀口步行約230米



蓮塘糖水甜品【7】BEZZA白札·烤芝士工作室——海鹽焦糖巴斯克芝士蛋糕

BEZZA白札·烤芝士工作室顧名思義以烤巴斯克芝士蛋糕打響名堂，小店處於一個山坡之上，在民居樓下，空間不大，但依然吸引不少人專程為其蛋糕而來，皆因蛋糕外皮烤出焦糖脆面，內裏仍保持流心狀態，一口吃下，海鹽帶出鹹鹹甜甜的層次，濃郁的芝士味齒頰留香，不禁成為食客心中最美味的巴斯克。

BEZZA白札·烤芝士工作室

地址：黃貝嶺二路黃貝嶺中村676棟西堤公寓(上坡左手邊第二個門入)

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站A岀口步行約560米



蓮塘糖水甜品【8】新冰城·小食堂——水果綿綿冰¥16起

新冰城在黃貝嶺城中村內有兩間分店，是村內少有人氣的小食店，主打款式多樣的綿綿冰。造型可愛的怪獸冰、芒果、椰子、抹茶等口味應有盡有，最便宜只要¥16，食客都大讚性價比高！不吃綿綿冰的，都可以一嘗他們的小食，炸物例如薯條、潮汕魚餅、炸杏鮑菇，都是即叫即炸，香脆可口，值得一試！

新冰城·小食堂

地址：廣東省深圳市羅湖區黃貝嶺中村706-1

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站A岀口步行約460米



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