飛機飲食7大禁忌｜機上千萬不要吃番薯、蘿蔔？飲錯1東西隨時脫水

飛機飲食禁忌｜搭飛機短則一個小時，長則數十小時，如果搭飛機途中感到腸胃不適，的確不好受。有很多人為了避免不適，會選擇空腹或飽肚上機，但原來吃不夠、吃太飽都有機會導致暈機浪！今次便幫大家整理了機票平台Skyscanner的搭飛機飲食建議，列出一張搭飛機的飲食清單，讓大家知道哪些食物應該避免進食、哪些反而要多吃，助你保持旅途愉快！



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飛機飲食禁忌【1】忌空腹坐飛機

由於飛機起飛後，機艙內的氣壓降低，身體受氣壓影響，有機會比在地面容易出現低血糖反應，例如頭暈、作嘔，據Skyscanner指，如果空腹登機，可能會出現更嚴重低血糖的情況，因此登機前宜進食輕量食物。

吃太飽反而會不舒服。（unsplash）

飛機飲食禁忌【2】忌吃太飽

雖然不宜空腹坐飛機，但亦不能吃太飽，假如過度進食，身體的血液會集中到胃部幫助消化，容易導致血壓上升。Skyscanner指出，由於飛行帶來的緊張感及高空低氣壓，會導致人體血壓升高，所以吃太飽可能會更為不適。

在飛機上喝酒會更容易引起酒醉問題。（unsplash）

飛機飲食禁忌【3】忌飲酒精飲料

飛機在高空飛行時，由於位處於高海拔，機內的氣壓會影響血氧水平，容易出現頭暈、輕飄飄的感覺。同時間，酒精會影響血液吸收氧氣，因此會感覺比地上喝酒更醉。而且乘坐飛機會容易出現脫水，而酒精本身是一種利尿劑，大量飲用酒精會加速人體脫水，帶來不適。

汽水都不太適合搭飛機前/途中飲用。（unsplash）

飛機飲食禁忌【4】忌進食容易產生脹氣的食物

乘搭飛機前應避免進食豆類、乳製品、高脂肪食物，甚至飲用碳酸飲品（如汽水），都可以避免腹脹不適，此外，長時間乘坐飛機，會減少胃液分泌，應避免進食不利於人體消化的高纖維食物，例如番薯、蘿蔔、馬鈴薯等等。

咖啡因利尿容易引致身體脫水。（unsplash）

飛機飲食禁忌【5】忌飲咖啡或茶（含咖啡因飲料）

坐飛機亦應避免飲用咖啡、含有咖啡因的茶（例如綠茶、紅茶、烏龍茶、普洱茶等等），因為咖啡因會影響睡眠，導致沒法在機上好好休息，而且咖啡因還是一種利尿劑，會導致身體脫水。

麵包、蛋糕可以充飢又易於消化。（unsplash）

飛機飲食禁忌【6】宜高熱量、易消化食物

高熱量、高蛋白質、高維他命的食物都有助補充人體在坐飛機時消耗的能量，同時建議選擇一些較易消化的食物，例如麵包、蛋糕，都可以快速為身體補充能量，而且易於消化，不會對身體帶來負擔。

建議多喝水避免身體脫水。（unsplash）

飛機飲食禁忌【7】宜多飲水

高空環境導致機艙內非常乾燥，濕度介乎於40%-60%，應定時適當地補充水分避免身體脫水。部分航空公司可以免費提供飲用水，但由於無法確定飲用水管道是否經常清洗，無法確保食用安全，還是建議飲用瓶裝水。

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