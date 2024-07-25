池袋酒店14間推介！人均$208起／1分鐘到車站／近24小時百貨+藥妝

撰文：何匡汶 溫藹紅
出版：更新：

池袋酒店是東京旅遊想入住平價住宿不錯的選擇，除了購物、歎美食方便，而且交通便利。《香港01》「好食玩飛」記者整理14大東京池袋酒店推介，當中包括最近1分鐘可到池袋車站，而且靠近JR及地鐵站，方便行程規劃，鄰近還有各大百貨、藥妝店、購物街等，最平人均$208起的池袋酒店！去東京旅遊可順道留意東京新酒店推介新宿酒店推介上野酒店推介銀座酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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池袋酒店推介【1】DEL style 東京池袋東口酒店by 大和Roynet（DEL style Ikebukuro Higashiguchi by Daiwa Roynet Hotel）

DEL style 東京池袋東口酒店by 大和Roynet（DEL style Ikebukuro Higashiguchi by Daiwa Roynet Hotel）位於池袋，鄰近花之樂園、豐島區立中池袋公園、南夢柯南佳城、西武池袋本店、池袋太陽城等景點。酒店於2020年開幕，提供143間客房，設有私人浴室及浴缸、採光窗及空氣清新機等設施。

DEL style 東京池袋東口酒店by 大和Roynet（DEL style Ikebukuro Higashiguchi by Daiwa Roynet Hotel）
房價：人均HK$318起（標準雙人床房）
地址：東京都豊島區南池袋1-20-8
交通：JR池袋站步行4分鐘
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池袋酒店推介【2】MIMARU東京 池袋（MIMARU Tokyo Ikebukuro）

池袋新酒店推介！MIMARU TOKYO IKEBUKURO於2022年開業，距離池袋西口北非常近，步行5分鐘就可以到達，酒店附近有便利店、餐廳、藥妝店、DONKI等，旁邊兩個街區均有超級市場，購買日用品很方便。酒店裝潢以溫馨木系作設計，環境寬敞舒適，並且設有獨立開放式廚房、微波爐、迷你客廳等，最多可以入住6人，適合一家大小！

MIMARU東京 池袋（MIMARU Tokyo Ikebukuro）
房價：人均HKD$934起（一房式日式公寓房）
地址：日本東京都, Ikebukuro, 2-61-1
交通：池袋站步行5分鐘
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池袋酒店推介【3】池袋祕密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

池袋另一間新酒店同樣人氣旺盛！池袋秘密酒店於2022年開幕，靠近池袋車站，步行2分鐘就可以到達，鄰近池袋駅前公園、咖啡店、酒吧等，非常方便。這間池袋酒店設計裝潢獨特舒適，空間充足且漂亮，提供超大浴室、按摩浴缸、桑拿室、共享休息室等設備，此外樓下更提供即用保養品、泡澡浴鹽等，隨時都可以享用，方便一眾旅客。

池袋祕密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）
房價：人均HKD$831起（雙床房）
地址：日本東京都, Nishiikebukuro1-10-4
交通：池袋站步行2分鐘
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池袋酒店推介【4】池袋溫泉多美迎酒店 （Dormy inn Ikebukuro Hot Spring）

池袋溫泉多美迎酒店 （Dormy inn Ikebukuro Hot Spring），它是Dormy在池袋最新的酒店，從機場搭乘利木津巴士就可以直達，去程回程同樣方便，距離池袋站約10分鐘步程，不過地段熱鬧，除了靠近Sunshine City方便購物，附近吃喝玩樂樣樣齊全。酒店乾淨舒適，而且提供露天浴池、溫泉桑拿等，最棒是會供應免費宵夜如拉麵、蕎麥麵及雪糕甜品，更有迎賓熱咖啡，性價比高！

池袋溫泉多美迎酒店 （Dormy inn Ikebukuro Hot Spring）
價錢：人均HKD$317起（標準雙人房）
地址：日本東京都, Toshimaku Higashiikebukuro3-11-11
交通：JR池袋站步行約10分鐘
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池袋酒店推介【5】東急Stay池袋 （Tokyu Stay Ikebukuro）

東急Stay池袋 （Tokyu Stay Ikebukuro）位於JR站附近，距離JR池袋站西口，步行約1分鐘。周邊環境熱鬧，距離新宿站搭乘火車約7分鐘，去澀谷或上野火車站搭乘火車分別約需12分鐘和16分鐘車程，位置便於安排行程，附近亦坐落了3至4間24小時超市及便利店，非常方便。這間池袋酒店客房整潔舒適，房間內供應獨立洗衣機、浴缸、 微波爐等設備，實惠之選。

東急Stay池袋 （Tokyu Stay Ikebukuro）
房價：人均HKD$356起（小型雙人床房）
地址：日本東京都, Toshima-ku, Ikebukuro 2-12-2
交通：池袋站步行1分鐘
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池袋酒店推介【6】超級酒店樂活 池袋站北口（Super Hotel Lohas Ikebukuro-Eki Kitaguchi）

超級酒店 – Lohas池袋站北口距離JR池袋站，大約僅需7分鐘步程，附近集合各大購物點，如西武、東武、Lumine、Bic Camera、東急等，周邊亦有便利店、餐廳等非常齊全，可以免費寄存行李。這間池袋酒店空間適中，但設備齊全，提供獨立浴缸浸浴，同時亦設有大澡堂供泡澡，隨時洗走一天的疲憊。此外酒店提供的免費日式早餐，如茶泡飯、生蛋拌飯等同樣甚受歡迎，女性住客更將每人提供5款基本盥洗用品，又貼心又實用，值得推介。

超級酒店樂活 池袋站北口（Super Hotel Lohas Ikebukuro-Eki Kitaguchi）
房價：人均HKD$228起（標準房）
地址：日本東京都, Toshima-ku, Ikebukuro 2-62-14
交通：JR池袋站步行約7分鐘
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池袋酒店推介【7】格蘭都市酒店 （Hotel Grand City）

格蘭都市酒店 （Hotel Grand City）位置理想，距離JR池袋站步行5分鐘，靠近池袋鬧區，除了有不少超市、便利店等，附近亦有Sunshine City，購物相當方便。這間池袋酒店乾淨寬敞，每層樓都設有自助無糖麥茶、綠茶、檸檬紅茶等茶水供應，大廳亦有免費濾掛式咖啡可自取， 並會提供日式或西式早餐，算是物超所值。

格蘭都市酒店 （Hotel Grand City）
房價：人均HKD$274起（雙人房）
地址：東京都, Toshima-ku, Higashiikebukuro 1-30-7
交通：JR池袋站步行約5分鐘
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池袋酒店推介【8】池袋太陽城王子大酒店 （Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo）

池袋太陽城王子大酒店 （Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo）地理位置優越，連結大型購物中心Sunshine City，內裡更有迪士尼精品專賣店、美食街等，而且鄰近西武百貨、DONKI等人氣熱點，這間池袋酒店更有直達羽田及成田機場的利木津巴士，方便愛購物的朋友！酒店空間感十足，提供各類房型如現代雙人房、和式榻榻米等，乾淨舒適，方便之選。

池袋太陽城王子大酒店 （Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo）
價錢：人均HKD$327起（小型雙人房）
地址：日本東京都, Toshima-ku, Higashiikebukuro 3-1-5
交通：JR池袋站步行約8分鐘
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池袋酒店推介【9】OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）

OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts靠近車站，距離JR大塚站步行5分鐘，附近有多間24小時的便利商店、DONKI、 藥妝店等，同時有不少居酒屋、美食小店、傳統日式餐廳等，購物飲食都方便。這間池袋酒店設計極具格調，房間配色裝潢簡約清新，提供日系特色高架床外，更配有大廳、玻璃窗等，隨時欣賞東京夜景，最多可入住6人，絕對是高CP值的親子住宿。

OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）
房價：人均HKD$387起（YAGURA房）
地址： 日本東京都, Toshimaku Kitaotsuka 2-26
交通：JR大塚站步行5分鐘
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池袋酒店推介【10】池袋第一旅館 （Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel）

池袋第一旅館 （Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel）位置優越，距離車站非常近，步行2分鐘就可以到達池袋火車站，距離池袋東出口巴士站亦只需5分鐘步程，交通便捷，附近有2間DONKI，亦有許多大型百貨、便利商店等，非常好逛，同時有一蘭拉麵、無敵家等。這間池袋酒店裝潢溫馨舒適，並提供浴缸，亦是不錯選擇。

池袋第一旅館 （Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel）
房價：人均HKD$208起（小型雙人房）
地址：日本東京都, Toshima-ku, HigashiIkebukuro 1-42-8
交通：池袋火車站步行2分鐘
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池袋酒店推介【11】池袋站百夫長酒店（Centurion Hotel Ikebukuro Station）

池袋站百夫長酒店地點方便，坐落在熱鬧的池袋中心地帶，步行到JR池袋站無需3分鐘，屬於位置極優越的東京池袋住宿，同樣有便利店之外，亦有Bic Camera、24小時 DONKI及大型百貨店等，吃喝購物方便，交通轉乘亦很讚！酒店乾淨舒適，設有私人浴缸，早餐會提供Denny's餐廳的朝食券，經濟又實惠。

池袋站百夫長酒店（Centurion Hotel Ikebukuro Station）
房價：人均HKD$222起（標準小型雙人間）
地址：日本東京都, Toshima-ku Higashiikebukuro 1-8-9
交通：JR池袋站步行約3分鐘
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池袋酒店推介【12】JR東日本大都會大飯店 池袋 （Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）

酒店位於池袋站旁邊，步行1分鐘即可往返車站及酒店，連接多條鐵路線，交通十分方便。酒店客房方面，所有客房均可欣賞池袋的景色，設計簡約而且房間空間感十足。而酒店亦設有spa中心及9間餐廳，分別提供日式、中式和歐洲美食，若身處25樓的Est Italian意大利餐廳和Ovest酒吧，更可欣賞池袋全景。於Trip.com獲得91%的推薦度，不少旅客都表示酒店的周邊配套理想，有齊大型百貨公司及餐廳，而且交通方便，是遊東京其中一間值得推薦的酒店。

JR東日本大都會大飯店 池袋（Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）
房價：人均HKD$464起（標準小型雙人房）
地址：Nishi-Ikebukuro 1-6-1, 171-8505, 豐島區, 東京, 日本
交通：池袋站步行1分鐘
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池袋酒店推介【13】the b 東京 池袋酒店（the b ikebukuro）

酒店同樣位於池袋站旁邊，步行3分鐘即可到達。酒店旁邊有Sunshine City百貨公司和太陽城，基本上可滿足旅客購物的需要。酒店設計以時尚簡約為主，雖然客房的空間一般，不過勝在設備齊全。酒店會提供自助早餐，而Salvatore Cuomo Restaurant餐廳可提供柴燒Pizza和意大利特色菜餚。於Trip.com獲得86%的推薦度，網友都表示酒店近鬧市，無論是購物抑或餐飲都十分方便。

the b 東京 池袋酒店（the b ikebukuro）
房價：人均HKD$276起（標準雙人床房）
地址：Higashiikebukuro 1-39-4, 170-0013, 豐島區, 東京, 日本
交通：池袋站步行3分鐘
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池袋酒店推介【14】京王布萊索酒店-池袋（Keio Presso Inn Ikebukuro）

酒店與池袋站的距離只有500米，步行約5分鐘即可到達。酒店屬於商務酒店，房間的空間不大，但勝在價錢便宜，加上設備齊全，可以滿足旅客的需要。除了購物中心之外，酒店周邊的餐廳亦有不少，包括蟹道樂、Sumibi Yakiniku Nakahara炭火燒肉，絕對可以滿足嘴饞的旅客。於Trip.com獲得4.3/5的評分，不少旅客都欣賞酒店的位置，就近車站，而且就算臨近大街，窗戶的隔音很好，值得推薦。

京王布萊索酒店-池袋（Keio Presso Inn Ikebukuro）
房價：人均HKD$221起（小型雙人床房）
地址：Minami-Ikebukuro 2-29-11, 171-0022, 豐島區, 東京, 日本
交通：池袋站步行4分鐘
京王布萊索酒店-池袋訂房優惠：AgodaTrip.comBooking

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