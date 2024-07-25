池袋酒店14間推介！人均$208起／1分鐘到車站／近24小時百貨+藥妝

池袋酒店是東京旅遊想入住平價住宿不錯的選擇，除了購物、歎美食方便，而且交通便利。《香港01》「好食玩飛」記者整理14大東京池袋酒店推介，當中包括最近1分鐘可到池袋車站，而且靠近JR及地鐵站，方便行程規劃，鄰近還有各大百貨、藥妝店、購物街等，最平人均$208起的池袋酒店！去東京旅遊可順道留意東京新酒店推介、新宿酒店推介、上野酒店推介、銀座酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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池袋酒店推介【1】DEL style 東京池袋東口酒店by 大和Roynet（DEL style Ikebukuro Higashiguchi by Daiwa Roynet Hotel）

DEL style 東京池袋東口酒店by 大和Roynet（DEL style Ikebukuro Higashiguchi by Daiwa Roynet Hotel）位於池袋，鄰近花之樂園、豐島區立中池袋公園、南夢柯南佳城、西武池袋本店、池袋太陽城等景點。酒店於2020年開幕，提供143間客房，設有私人浴室及浴缸、採光窗及空氣清新機等設施。

DEL style 東京池袋東口酒店by 大和Roynet（DEL style Ikebukuro Higashiguchi by Daiwa Roynet Hotel）

房價：人均HK$318起（標準雙人床房）

地址：東京都豊島區南池袋1-20-8

交通：JR池袋站步行4分鐘

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池袋酒店推介【2】MIMARU東京 池袋（MIMARU Tokyo Ikebukuro）

池袋新酒店推介！MIMARU TOKYO IKEBUKURO於2022年開業，距離池袋西口北非常近，步行5分鐘就可以到達，酒店附近有便利店、餐廳、藥妝店、DONKI等，旁邊兩個街區均有超級市場，購買日用品很方便。酒店裝潢以溫馨木系作設計，環境寬敞舒適，並且設有獨立開放式廚房、微波爐、迷你客廳等，最多可以入住6人，適合一家大小！

MIMARU東京 池袋（MIMARU Tokyo Ikebukuro）

房價：人均HKD$934起（一房式日式公寓房）

地址：日本東京都, Ikebukuro, 2-61-1

交通：池袋站步行5分鐘

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池袋酒店推介【3】池袋祕密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

池袋另一間新酒店同樣人氣旺盛！池袋秘密酒店於2022年開幕，靠近池袋車站，步行2分鐘就可以到達，鄰近池袋駅前公園、咖啡店、酒吧等，非常方便。這間池袋酒店設計裝潢獨特舒適，空間充足且漂亮，提供超大浴室、按摩浴缸、桑拿室、共享休息室等設備，此外樓下更提供即用保養品、泡澡浴鹽等，隨時都可以享用，方便一眾旅客。

池袋祕密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

房價：人均HKD$831起（雙床房）

地址：日本東京都, Nishiikebukuro1-10-4

交通：池袋站步行2分鐘

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池袋酒店推介【4】池袋溫泉多美迎酒店 （Dormy inn Ikebukuro Hot Spring）

池袋溫泉多美迎酒店 （Dormy inn Ikebukuro Hot Spring），它是Dormy在池袋最新的酒店，從機場搭乘利木津巴士就可以直達，去程回程同樣方便，距離池袋站約10分鐘步程，不過地段熱鬧，除了靠近Sunshine City方便購物，附近吃喝玩樂樣樣齊全。酒店乾淨舒適，而且提供露天浴池、溫泉桑拿等，最棒是會供應免費宵夜如拉麵、蕎麥麵及雪糕甜品，更有迎賓熱咖啡，性價比高！

池袋溫泉多美迎酒店 （Dormy inn Ikebukuro Hot Spring）

價錢：人均HKD$317起（標準雙人房）

地址：日本東京都, Toshimaku Higashiikebukuro3-11-11

交通：JR池袋站步行約10分鐘

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池袋酒店推介【5】東急Stay池袋 （Tokyu Stay Ikebukuro）

東急Stay池袋 （Tokyu Stay Ikebukuro）位於JR站附近，距離JR池袋站西口，步行約1分鐘。周邊環境熱鬧，距離新宿站搭乘火車約7分鐘，去澀谷或上野火車站搭乘火車分別約需12分鐘和16分鐘車程，位置便於安排行程，附近亦坐落了3至4間24小時超市及便利店，非常方便。這間池袋酒店客房整潔舒適，房間內供應獨立洗衣機、浴缸、 微波爐等設備，實惠之選。

東急Stay池袋 （Tokyu Stay Ikebukuro）

房價：人均HKD$356起（小型雙人床房）

地址：日本東京都, Toshima-ku, Ikebukuro 2-12-2

交通：池袋站步行1分鐘

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池袋酒店推介【6】超級酒店樂活 池袋站北口（Super Hotel Lohas Ikebukuro-Eki Kitaguchi）

超級酒店 – Lohas池袋站北口距離JR池袋站，大約僅需7分鐘步程，附近集合各大購物點，如西武、東武、Lumine、Bic Camera、東急等，周邊亦有便利店、餐廳等非常齊全，可以免費寄存行李。這間池袋酒店空間適中，但設備齊全，提供獨立浴缸浸浴，同時亦設有大澡堂供泡澡，隨時洗走一天的疲憊。此外酒店提供的免費日式早餐，如茶泡飯、生蛋拌飯等同樣甚受歡迎，女性住客更將每人提供5款基本盥洗用品，又貼心又實用，值得推介。

超級酒店樂活 池袋站北口（Super Hotel Lohas Ikebukuro-Eki Kitaguchi）

房價：人均HKD$228起（標準房）

地址：日本東京都, Toshima-ku, Ikebukuro 2-62-14

交通：JR池袋站步行約7分鐘

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池袋酒店推介【7】格蘭都市酒店 （Hotel Grand City）

格蘭都市酒店 （Hotel Grand City）位置理想，距離JR池袋站步行5分鐘，靠近池袋鬧區，除了有不少超市、便利店等，附近亦有Sunshine City，購物相當方便。這間池袋酒店乾淨寬敞，每層樓都設有自助無糖麥茶、綠茶、檸檬紅茶等茶水供應，大廳亦有免費濾掛式咖啡可自取， 並會提供日式或西式早餐，算是物超所值。

格蘭都市酒店 （Hotel Grand City）

房價：人均HKD$274起（雙人房）

地址：東京都, Toshima-ku, Higashiikebukuro 1-30-7

交通：JR池袋站步行約5分鐘

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池袋酒店推介【8】池袋太陽城王子大酒店 （Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo）

池袋太陽城王子大酒店 （Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo）地理位置優越，連結大型購物中心Sunshine City，內裡更有迪士尼精品專賣店、美食街等，而且鄰近西武百貨、DONKI等人氣熱點，這間池袋酒店更有直達羽田及成田機場的利木津巴士，方便愛購物的朋友！酒店空間感十足，提供各類房型如現代雙人房、和式榻榻米等，乾淨舒適，方便之選。

池袋太陽城王子大酒店 （Sunshine City Prince Hotel Ikebukuro Tokyo）

價錢：人均HKD$327起（小型雙人房）

地址：日本東京都, Toshima-ku, Higashiikebukuro 3-1-5

交通：JR池袋站步行約8分鐘

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池袋酒店推介【9】OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）

OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts靠近車站，距離JR大塚站步行5分鐘，附近有多間24小時的便利商店、DONKI、 藥妝店等，同時有不少居酒屋、美食小店、傳統日式餐廳等，購物飲食都方便。這間池袋酒店設計極具格調，房間配色裝潢簡約清新，提供日系特色高架床外，更配有大廳、玻璃窗等，隨時欣賞東京夜景，最多可入住6人，絕對是高CP值的親子住宿。

OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）

房價：人均HKD$387起（YAGURA房）

地址： 日本東京都, Toshimaku Kitaotsuka 2-26

交通：JR大塚站步行5分鐘

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池袋酒店推介【10】池袋第一旅館 （Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel）

池袋第一旅館 （Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel）位置優越，距離車站非常近，步行2分鐘就可以到達池袋火車站，距離池袋東出口巴士站亦只需5分鐘步程，交通便捷，附近有2間DONKI，亦有許多大型百貨、便利商店等，非常好逛，同時有一蘭拉麵、無敵家等。這間池袋酒店裝潢溫馨舒適，並提供浴缸，亦是不錯選擇。

池袋第一旅館 （Dai-ichi Inn Ikebukuro Hotel）

房價：人均HKD$208起（小型雙人房）

地址：日本東京都, Toshima-ku, HigashiIkebukuro 1-42-8

交通：池袋火車站步行2分鐘

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池袋酒店推介【11】池袋站百夫長酒店（Centurion Hotel Ikebukuro Station）

池袋站百夫長酒店地點方便，坐落在熱鬧的池袋中心地帶，步行到JR池袋站無需3分鐘，屬於位置極優越的東京池袋住宿，同樣有便利店之外，亦有Bic Camera、24小時 DONKI及大型百貨店等，吃喝購物方便，交通轉乘亦很讚！酒店乾淨舒適，設有私人浴缸，早餐會提供Denny's餐廳的朝食券，經濟又實惠。

池袋站百夫長酒店（Centurion Hotel Ikebukuro Station）

房價：人均HKD$222起（標準小型雙人間）

地址：日本東京都, Toshima-ku Higashiikebukuro 1-8-9

交通：JR池袋站步行約3分鐘

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池袋酒店推介【12】JR東日本大都會大飯店 池袋 （Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）

酒店位於池袋站旁邊，步行1分鐘即可往返車站及酒店，連接多條鐵路線，交通十分方便。酒店客房方面，所有客房均可欣賞池袋的景色，設計簡約而且房間空間感十足。而酒店亦設有spa中心及9間餐廳，分別提供日式、中式和歐洲美食，若身處25樓的Est Italian意大利餐廳和Ovest酒吧，更可欣賞池袋全景。於Trip.com獲得91%的推薦度，不少旅客都表示酒店的周邊配套理想，有齊大型百貨公司及餐廳，而且交通方便，是遊東京其中一間值得推薦的酒店。

JR東日本大都會大飯店 池袋（Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro）

房價：人均HKD$464起（標準小型雙人房）

地址：Nishi-Ikebukuro 1-6-1, 171-8505, 豐島區, 東京, 日本

交通：池袋站步行1分鐘

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池袋酒店推介【13】the b 東京 池袋酒店（the b ikebukuro）

酒店同樣位於池袋站旁邊，步行3分鐘即可到達。酒店旁邊有Sunshine City百貨公司和太陽城，基本上可滿足旅客購物的需要。酒店設計以時尚簡約為主，雖然客房的空間一般，不過勝在設備齊全。酒店會提供自助早餐，而Salvatore Cuomo Restaurant餐廳可提供柴燒Pizza和意大利特色菜餚。於Trip.com獲得86%的推薦度，網友都表示酒店近鬧市，無論是購物抑或餐飲都十分方便。

the b 東京 池袋酒店（the b ikebukuro）

房價：人均HKD$276起（標準雙人床房）

地址：Higashiikebukuro 1-39-4, 170-0013, 豐島區, 東京, 日本

交通：池袋站步行3分鐘

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池袋酒店推介【14】京王布萊索酒店-池袋（Keio Presso Inn Ikebukuro）

酒店與池袋站的距離只有500米，步行約5分鐘即可到達。酒店屬於商務酒店，房間的空間不大，但勝在價錢便宜，加上設備齊全，可以滿足旅客的需要。除了購物中心之外，酒店周邊的餐廳亦有不少，包括蟹道樂、Sumibi Yakiniku Nakahara炭火燒肉，絕對可以滿足嘴饞的旅客。於Trip.com獲得4.3/5的評分，不少旅客都欣賞酒店的位置，就近車站，而且就算臨近大街，窗戶的隔音很好，值得推薦。

京王布萊索酒店-池袋（Keio Presso Inn Ikebukuro）

房價：人均HKD$221起（小型雙人床房）

地址：Minami-Ikebukuro 2-29-11, 171-0022, 豐島區, 東京, 日本

交通：池袋站步行4分鐘

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