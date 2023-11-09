東京六本木酒店6間推介人均$350起！近聖誕亮燈區／1分鐘到車站

東京六本木住宿推介2023！聖誕節去日本旅行，睇聖誕燈飾是指定動作！當中六本木之丘舉辦的「Roppongi Hills Christmas」燈飾活動，更是超人氣燈飾景點。除了鄰近國立新美術館、森美術館、毛利庭園、東京中城Tokyo Midtown外，最吸引之處就是可以看到東京鐵塔，絕對是夜景拍攝最佳地點！《01女生》為大家精選推介6間六本木酒店住宿推介，想玩盡六本木之丘聖誕嘉年華、逛聖誕市集、瘋狂打卡聖誕點燈，甚至夜遊東京都十分方便！



除此之外，大家有興趣可以順道留意東京女性限定酒店推介、東京新酒店推介、新宿酒店推介、箱根溫泉酒店推介、大阪酒店推介以及Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼，以最抵價格計劃旅程。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

六本木是東京聖誕點燈打卡地點之一。（圖片來源：六本木之丘）

今年「六本木之丘聖誕嘉年華」將在11月上旬登場，而六本木多段街道都會掛上華麗炫目的燈飾，當中裝上80萬顆藍白燈飾的櫸木坂通更是最浪漫打卡點，令大家如置身在閃爍耀眼的銀河之中。另外，六本木之丘內更會開設聖誕音樂會及聖誕市集，售賣多款聖誕雜貨、裝飾及美食等，大家不要錯過！

東京六本木酒店推介【1】Candeo酒店 - 東京六本木（Candeo Hotels Tokyo Roppongi）

Candeo酒店交通便利，距離羽田機場只有約24分鐘車程，附近人氣景點有東京塔、澀谷隧道、銀座、朝日神社及教善寺等。酒店設有按摩室、Spa和桑拿浴室，最適合在外玩了一整天後好好休息！酒店裝潢設計以日系簡約配上木系色調，時尚俐落又舒適自然。

Candeo酒店 - 東京六本木（Candeo Hotels Tokyo Roppongi）

房價：人均HKD$629起（行政房(兩床) - 可住3人）

交通方法：六本木站步行3分鐘

地址：日本東京六本木,Minato-ku,6-7-11 Roppongi

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東京六本木酒店推介【2】三井花園飯店六本木普米爾（Mitsui Garden Hotel Roppongi Tokyo Premier）

三井花園旗下的第四家premier系列酒店，於2020年開幕，靠近東京Midtown和六本木Hills、銀座等人氣景點。酒店融合日式風格及藝術空間，客房設有大窗户可以眺望六本木夜景，頂樓有酒吧和餐廳，是欣賞東京鐵塔景色的好地方。對住宿高要求的你，不妨一試。

三井花園飯店六本木普米爾（Mitsui Garden Hotel Roppongi Tokyo Premier）

房價：人均HKD$977起（Superior Wide King Room）

交通方法：六本木站步行5分鐘

地址：日本東京六本木, Minato-ku, 3-15-17 Roppongi

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東京六本木酒店推介【3】remm六本木酒店（remm Roppongi）

remm六本木酒店距離羽田機場只有約21分鐘車程，附近人氣好去處有東京塔、Tokyo Midtown東京中城、森美術館、東京鐵塔和皇居等，而且附近多食肆、便利店及超級市場，十分方便。酒店設計精緻又有格調，提供400間客房，整體乾淨舒服，部分房型更設有按摩椅，房內亦可看到東京鐵塔夜景。

remm六本木酒店（remm Roppongi）

房價：人均HKD$537起（塔樓景經濟雙人房）

交通方法：六本木站 2分鐘車程

地址：日本東京六本木, Minato-ku, 7-14-4 Roppongi

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東京六本木酒店推介【4】維拉芳泉東京六本木大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo-Roppongi）

酒店雖然在2002年開業，不過勝在房間寬敞乾淨舒適，而且位於Metro六本木一丁目站上蓋，加上距離羽田機場只有約18分鐘車程，附近亦有銀座、澀谷、淺草寺等人氣景點，地理位置極為方便。酒店還提供豐盛的免費自助早餐，性價比高。

維拉芳泉東京六本木大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Tokyo-Roppongi）

房價：人均HKD$538起（【全新裝修】雙人房）

交通方法：六本木一丁目站步行 1分鐘

地址：日本東京六本木, Minato-ku, 1-6-2 Roppongi

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東京六本木酒店推介【5】相鐵FRESA INN - 東京六本木 （Sotetsu Fresa Inn Tokyo-Roppongi）

相鐵FRESA INN六本木酒店位於六本木的中心地帶，鄰近有便利商店、唐吉軻德、藥妝店、拉麵、松屋等，前往人氣景點如東京塔、澀谷、上野公園等地亦是十分便捷。酒店設有高級房、相連房等多樣房型，設計舒適又時尚。另外，酒店餐廳每天供應豐盛自助早餐，大家可以在出發玩樂前好好享受美食。

相鐵FRESA INN - 東京六本木 （Sotetsu Fresa Inn Tokyo-Roppongi）

房價：人均HKD$350起（雙人房 ）

交通方法：六本木一丁目站步行 8分鐘

地址：日本東京六本木, Minato, 3-10-1 Roppongi

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東京六本木酒店推介【6】東京君悅酒店（Grand Hyatt Tokyo）

東京君悦酒店坐落於六本木商業、金融和娛樂中心，距離羽田機場只有約23分鐘車程，可方便前往澀谷、銀座等地。酒店設有NAGOMI 水療及健身中心，當中設備包括石材泳池、漩渦水療池、水療護理室和桑拿設施等。另有七家餐廳，提供法國菜、意大利菜、中餐、日本料理、壽司和糕點等。所有客房都寬達 42 平方米或以上，提供雙層床墊、 Frette 床單、棉質日式浴袍和 June Jacobs 洗浴用品，舒適度極高。

東京君悅酒店（Grand Hyatt Tokyo）

房價：人均HKD$2087起（1 張特大雙人床房 ）

交通方法：六本木站步行 6分鐘

地址：日本東京六本木, Minato-Ku, 6-10-3 Roppongi

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