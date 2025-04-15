澳洲塔斯曼尼亞景點｜6大賞葉路線推薦　森林步道+遍山金葉超壯麗

位於澳洲塔斯曼尼亞以自然生態美景見稱，春天有漂亮的薰衣草花田，而每年踏入4月下旬至5月，塔斯曼尼亞都會展現獨有的罕見落葉樹山毛櫸轉色，吸引遊客參觀，可說是當地必去朝聖活動之一！今次將會跟大家分享6條賞葉路線！



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塔斯曼尼亞的落葉山毛櫸每年4月底至5月開始落葉。

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塔斯曼尼亞獨有「落葉山毛櫸」

落葉山毛櫸（Fagus），是澳洲唯一的寒冷氣候冬季落葉樹，獨特於塔斯曼尼亞。這種樹木生長不到兩公尺，樹枝彎曲，緊緊抓住地面，熱愛在陰涼潮濕的地方生長，常見於偏遠的高地。

這種獨特的塔斯馬尼亞落葉山毛櫸通常在海拔800公尺以上的涼爽、潮濕地區茁壯成長。它們一般在三月左右開始變為黃色，接著轉為橙色。若是特別寒冷，葉子可能會變為深紅色，然後轉為鐵鏽棕色，最終脫落。

而菲爾德山國家公園（Mount Field National Park）和搖籃山聖克萊爾湖國家公園（Cradle Mountain-Lake St Clair National）的北端都有壯觀的秋季落葉山毛櫸景色。

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6大賞葉路線推薦【1】搖籃山（Cradle Mountain）

搖籃山（Cradle Mountain）沿著鴿湖（Dove Lake）環線步道（2-3 小時，6 公里），穿過一片美麗的落葉山毛櫸。

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6大賞葉路線推薦【2】搖籃山的 Weindorfers 森林步道

搖籃山的 Weindorfers 森林步道（20 分鐘環線，750 米），是最輕鬆的選擇。

6大賞葉路線推薦【3】火山口湖

花幾小時步行至火山口湖，欣賞被火焰般的橙色、紅色和金色樹葉覆蓋的陡峭斜坡。

6大賞葉路線推薦【4】菲爾德山國家公園（Mount Field National Park）

菲爾德山國家公園（Mount Field National Park）：走多布森湖路（Lake DobsonRoad），可以欣賞到成片的落葉山毛櫸美景。

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6大賞葉路線推薦【5】塔恩岩（the Tarn Shelf）

前往塔恩岩（the Tarn Shelf），是一片懸掛在國家公園中心的Rodway Range 山脈上的地帶。

6大賞葉路線推薦【6】芬頓湖（Lake Fenton）

在芬頓湖（Lake Fenton）湖邊的停車場冒險進入巨石區，還可以在觀景台上欣賞美麗的秋葉景色。

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秋天的塔斯曼尼亞以其獨特的魅力和壯觀的自然景觀，成為了欣賞落葉的最佳地點，絕對值得一遊。

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