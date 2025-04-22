登機證出現這「神秘代碼」要小心　隨時錯過上機　4類人最易中

登機證｜旅行注意｜去旅行，想確保有充足時間登機，除了可網上預辦登機手續，以及提前一至兩小時抵達機場外，可能還要當心登機證上的一個小細節！曾有外國網友於TikTok分享，她男友的登機證上出現了「神秘代碼」，最後要面臨超嚴格的安檢！



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不少人取得登機證後見時間充裕，便會在機場附近的餐廳用膳或是四處逛逛，但原來登機證上還有一點需要特別留意！如果大家的目的地是美國，就一定要看看登機證上有沒有印了神秘代碼「SSSS」。如果有，即表示你即將要面臨超嚴格的安檢！

外媒《每日郵報》曾報道，網友Jordyn Verzera於TikTok分享，她與男友在美國機場出行時，其男友的登機證上出現了神秘代碼「SSSS」，他們起初不以起然，但在通過安檢的時候，男友卻要接受額外嚴格檢查。除了行李被全部拆開之外，他的電子設備還需要開機檢驗，而安檢人員更會用試紙在電子產品周遭擦拭，以測試其有沒有爆炸物反應。Jordyn Verzera還表示，男友最後甚至被帶到護照檢查處進行更深入的調查才被放行。

旅行注意｜神秘代碼是什麼？

根據旅遊網站The Points Guy指出，所謂的「SSSS」全稱為「二次安全檢查篩選」（Secondary Security Screening Selection），是美國運輸安全管理局針對九一一襲擊事件後制訂的一項安全程序，被選中的旅客需接受更嚴格的安檢，包括搜身、行李檢查，部分人甚至會被要求脫鞋檢查腳底，或被帶到特別室審問。

而此項檢查並沒有特定時間，有經驗的外國網友表示，不到5分鐘便完成，也有網友表示花了足足30分鐘才完成二次安檢。

所謂的「SSSS」全稱為「二次安全檢查篩選」，是美國運輸安全管理局針對九一一襲擊事件後制訂的一項安全程序。（Reuters）

登機證｜怎樣才會被選中？

雖然美國運輸安全管理局未有表明挑選進行二次安檢的具體標準，但The Points Guy 報導指出，以下一些行為被選中的機會較高：

1. 預訂單程機票的旅客；

2. 使用現金購買機票的旅客；

3. 前往被美國視為「高風險」地區的旅客，如土耳其；

4. 隨機抽選乘客。



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