深圳好去處｜K11 ECOAST 4.28起分階段試業！海濱音樂會+文創市集

深圳好去處｜位於深圳南山區太子灣的K11 ECOAST海濱文化藝術區，於4月28日起試業及分階段試營運！在四月至五月期間，K11 ECOAST會舉行多場文化藝術活動，除了一連五日的海濱音樂Live Show外，還有集結60個特色品牌的文創市集，呢幾個月北上食玩買又多一個選擇！想知還有什麼必玩活動，即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

K11 ECOAST海濱文化藝術區的總建築面積約246萬平方呎，而且乘坐地鐵12號線於太子灣站下車便可直達，非常方便。

除了已於今年3月率先啟用的K11 HACC文化空間外，K11 ECOAST於4月26日至6月30日期間，將推出多項文化藝術活動，小編已為大家整理8大亮點，有興趣的朋友記得Bookmark定啦！

K11 ECOAST海濱文化藝術區於4月28日起分階段試業。

K11 ECOAST【1】好風起南山‧後浪音樂會——海邊Chill住聽音樂

率先登場的文化活動「好風起南山‧後浪音樂會」將一連三日在海濱長廊舉行。音樂會以民謠敘事、經典情懷、青春活力為主題，讓大家在有海風伴隨的戶外空間，Chill住聽歌！

率先登場的文化活動「好風起南山‧後浪音樂會」將一連三日在海濱長廊舉行。

活動日期：4月26日至4月28日

活動時間：18:30-20:30

活動地點：海濱長廊 海邊劇場



K11 ECOAST【2】海浪市集——集結60間特色品牌、手工藝品及生活用品

於K11 ECOAST南館的戶外廣場將會舉辦「海浪市集」。市集以充滿詩意風情的西西里島為靈感設計，集結約60間特色品牌，從原創的手工藝品，到別具匠心的生活用品都應有盡有，可說是假日遠離繁囂散心，以及購買文創品的好去處！

市集以充滿詩意風情的西西里島為靈感設計，並集結約60間特色品牌。（小紅書@K11 ECOAST）

活動日期：4月28日至6月30日

活動時間：16:00-21:30

活動地點：K11 ECOAST南館 戶外廣場



K11 ECOAST【3】DAST 創意零售街區——潮流玩物聖地

熱愛潮流文化的朋友日後又多個好去處！K11 ECOAST北館設有DAST創意零售街區。街區分四大主題，範圍涵蓋藝術、潮流玩具、設計、二次元文化，集結國內外的設計品牌和創新產品，絕對值得花上一天半天閒逛。

街區分為四大主題，融合多元文化，範圍涵蓋藝術、潮流玩具、設計、二次元文化。（WeChat@K11 ECOAST）

活動日期：4月28日至6月30日

活動時間：10:00-22:00

活動地點：K11 ECOAST北館



K11 ECOAST【4】海濱動漫嘉年華——國漫快閃店、知名coser動漫派對

K11 ECOAST將於海濱長廊舉行「海濱動漫嘉年華」，其中一大亮點，便是與國內知名內容互動平台WeSpace合作推出的國漫快閃店！店舖將集合各大知名的國漫IP，例如《一人之下》、《狐妖小紅娘》、《全職高手》、《鬥破蒼穹》、《詭秘之主》、《道詭異仙》等，推出限定產品。此外，在5月17日、18日亦會舉行「海濱動漫派對」，屆時將有知名coser現身，免費入場！

K11 ECOAST將於海濱長廊舉行海濱動漫嘉年華，並與國內知名內容互動平台WeSpace合作推出國漫快閃店。（小紅書@K11 ECOAST）

海濱動漫嘉年華（設有國漫快閃店）

活動日期：4月28日至6月30日

活動時間：10:00-22:00

活動地點：海濱長廊 新月廣場



海濱動漫派對

活動日期：5月17至18日

活動時間：10:00-16:00

活動地點：海濱長廊 新月廣場



K11 ECOAST【5】漂流書屋——感受海邊閱讀氣氛、Chill住打卡！

在寧靜的海邊Chill住看書，好好放鬆心情！K11 ECOAST將與藝術雜誌《ARTnews》及《Wonderland.》中文版共同舉辦「漂流書屋」，在海濱長廊的綠蔭廣場設置充滿西西里島風情的閱讀空間，大家除了可在海濱旁邊打卡影相外，還可體驗「閱讀即度假」的樂趣！

海濱長廊的綠蔭廣場，將設置充滿西西里島風情的閱讀空間。（小紅書@K11 ECOAST）

活動日期：4月28日至6月30日

活動時間：10:00-22:00

活動地點：海濱長廊 綠蔭廣場



K11 ECOAST【6】聞獻紅房子——國內品牌聞獻打造海邊紅色小屋

K11 ECOAST亦會在海濱長廊，設置國內香水品牌「聞獻」的期間限定店「聞獻紅房子」。這間海邊創建的溫馨小屋以極具代表性的中國紅打造，非常搶眼，打卡一流！值得一提，小屋提供限定包裝、定製繩結、刻字等服務，讓購物體驗更有儀式感！

「聞獻紅房子」為國內香水品牌「聞獻」於海邊創建的溫馨小屋。（小紅書@K11 ECOAST）

K11 ECOAST【7】海濱音樂現場、海濱電影展——一連五日音樂Live Show、獨立電影

除了充滿文藝氣息的閱讀空間，K11 ECOAST海濱長廊於5月起還有「海濱音樂現場」Live Show！於5月1日至5月5日，將有多位獨立音樂人一連五日在海濱長廊的海邊劇場演出，帶來HIP HOP、R&B、EDM、拉丁電音等多種類型的音樂體驗。

此外，對國內電影有興趣的朋友，於5月9日至5月11日，K11 ECOAST亦將與國內享負盛名的FIRST青年電影展策劃「海濱電影展」，播放多部藝術電影！

海濱音樂現場

活動日期：5月1日至5月5日

活動時間：16:00-21:30

活動地點：海濱長廊 海邊劇場



海濱電影展

活動日期：5月9日至5月11日

活動時間：20:00-22:00

活動地點：海濱長廊 海邊劇場



K11 ECOAST【8】海濱戲劇節——三齣戲劇上演！

想深入了解戲劇文化，就不能錯過於5月24至25日、5月31至6月2日舉行的「海濱戲劇節」。到時將有三齣戲劇分別在K11 HACC L3 白盒子，以及海濱長廊的海邊劇場上演，有興趣的朋友就要Bookmark定啦！

海濱戲劇節

劇目一：素人戲劇《你好，蛇口》

日期：5月24日至5月25日

地點：K11 HACC L3 白盒子

時間：20:00-21:00



劇目二：ECOAST巡遊《第十二夜》

日期：5月31日至6月2日

地點：海濱長廊 海邊劇場

時間：12:00-12:30、14:40-15:10、17:00-17:30



劇目三：落日劇場 裝置現代舞《開啟》

日期：5月31日至6月2日

地點：海濱長廊 海邊劇場

時間：（5月31日至6月1日）16:00-16:10、18:00-18:10；（6月2日）14:00-14:10、15:30-15:40



K11 ECOAST地址及交通方法

地址：深圳市南山區蛇口太子灣區南海大道太子港

交通方法：乘搭深圳地鐵12號線到太子灣站B出口步行直達



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略