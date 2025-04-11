旅行注意｜航空公司警告3種顏色行李箱別用！隨時丟失被人拿錯

旅行注意｜旅遊貼士｜行李箱攻略｜出發去旅行，有一個好用的行李箱尤其重要，但原來除了性能、體積等需要考慮之外，行李箱的顏色也不能忽略！有航空公司就建議別用3種顏色的行李箱，否則可能有拿錯的風險。另外也有空姐提醒，行李箱上的吊牌或會導致個人資料外洩，令不法分子有機可乘！但原來只要多做兩步就能提防資料暴露！詳情即睇下文。



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旅行注意｜行李箱這3個顏色別用！

根據英國《太陽報》報導，歐洲第一大廉價航空公司「瑞安航空」（Ryanair）建議旅客，如果不想被別人拿走自己的行李，最好不要選擇黑色、海軍藍（藏青色）或灰色的行李箱。

瑞安航空解釋，因為黑色、海軍藍（藏青色）或灰色的行李箱過於常見，所以很容易混淆，建議如果真的要使用，可以在行李箱的手柄上加上彩色行李標籤或是絲帶，增加辨識度。

出外旅行，最好不要使用黑色、海軍藍（藏青色）或灰色的行李箱。（Pixabay）

如果不想行李箱丟失，除了避免使用常見顏色的行李箱外，其實英國旅遊搜尋平台Skyscanner亦有以下6個防止行李箱丟失的小貼士：

旅行注意｜防止行李箱丟失的6個小貼士

1. 使用智慧晶片或全球定位器追蹤行李箱

出前旅行前，可以將智慧晶片或全球定位器放在行李箱裡面，以便透過APP隨時追蹤行李箱位置。

2. 增加行李箱的辨識度

使用顏色鮮豔的橡膠帶，或是在行李箱表面貼上特殊的貼紙，以增加行李箱的辨識度。

3. 拆下舊的行李箱標籤

出發前記得將舊的行李箱標籤拿掉，否則或會令負責裝卸行李箱的工作人員混淆，而旅客也可以檢查行李箱標籤上的機場代碼是否正確。

出發前記得將舊的行李箱標籤拿掉。（Unsplash）

4. 為行李箱拍照

除了增加行李箱的辨識度，建議出發前也可先拍下行李箱內外的照片。如果行李箱真的丟失了，也可透過照片，請工作人員協助尋找。

5. 精簡行李箱數量

此外，如果害怕行李遺失，還是建議不要帶太多行李箱托運，行李箱越多越容易增加丟失的風險。

6. 避免攜帶違禁品

有時候旅客會不小心把類似鋰電池這種屬於違禁品的小物件放進行李箱，托運時會被安檢扣留，導致行李箱延誤，這樣也會增加丟失的風險。

要注意有沒有把類似鋰電池這種小物件放進行李箱。（Pixabay）

此外，除了要避免行李箱丟失之外，其實也應留意行李箱的吊牌會否令私隱外洩。根據英國《每日郵報》報導，美國空中服務員Ally Case曾提醒，許多人在搭飛機時也沒有注意到行李箱吊牌的隱私問題，令不法分子有機可乘。

旅行注意｜2個動作讓行李箱吊牌私隱不外露！

1. 將吊牌上顯示姓名、電話與Email的一面「翻過來」放進吊牌

Ally Case指，雖然行李箱吊牌可以讓行李箱遺失時能找回來，但她常看到行李箱吊牌上的個人資料完整地展示出來，讓經過的人都能清楚看到。故此，她建議將吊牌上顯示姓名、電話與Email的一面「翻過來」再放進吊牌裡，亮相的那一面只要寫上「翻過來」，就能方便航空公司聯繫。

建議將吊牌上顯示姓名、電話與Email的一面「翻過來」再放進吊牌裡。（小紅書@momo）

2. 寫公司地址取代住址

事實上，過去國外就曾發生過行李箱吊牌的個人資料外洩，令販毒集團有機可乘。不法分子可能在機場伺機把毒品放進別人的行李箱內，再按照地址資料找上門要東西。另外，吊牌上寫上住址，如同告訴歹徒家中沒人，或會成為被偷竊的對象，所以亦建議寫公司地址取代住址。

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