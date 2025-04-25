福田新商場iN城市廣場4.29開幕　永輝超市進駐　附美食＋玩樂推介

福田新商場｜深圳新商場2025｜深圳新地標｜深圳iN城市廣場終於由老牌商場「新城市廣場」翻新改造成巨型商業體，將於4月29日正式開幕！以「都市綠洲」為概念，打造舒適的户外空間！此外，還有購物、美食、運動、娛樂集於一身，永輝超市更帶來「胖東來」的獨家產品，即看下文啦！



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福田新商場｜深圳iN城市廣場4.29開幕 佔地110萬呎

「深圳iN城市廣場」位於福田深南中路，在2002年以「中信城市廣場」亮相，後期改為「T1」和「新城市廣場」，直至2023年年底進行翻新工程，今年4月29日便會以「深圳iN城市廣場」全新面貌示人！主打「運動＋社交＋美食」的模式，擁有深圳最大、30萬呎的戶外運動廣場，設有滑板場、足球場等， 並結合自然植被、玻璃穹頂與都市街區風格，打造都市綠洲的生態空間。

福田新商場｜逾30間餐廳品牌進駐

深圳iN城市廣場匯聚超過30間零售與餐飲品牌，從超市到火鍋、從茶飲到酒吧，種類繁多！超市當然有近期大熱的永輝超市，還帶來河南品牌「胖東來」的獨家產品，包括洗衣液、燕麥片、果汁啤酒等，主打「平價高質」！餐飲方面，有火鍋店「八合里牛肉火鍋」、茶樓「點都德」、壽司店「壽司郎」等。在商場的LG層「灣區糧倉」以工業風設計打造酒吧街，精釀啤酒、創意調酒應有盡有，啱哂一班朋友暢聊！

福田新商場｜30萬呎運動樂園／滑板場／保齡球

商場最大亮點一定是戶外運動廣場啦！佔地30萬呎的北廣場，堪稱深圳首屈一指的運動樂園，可以野餐、踏單車等。此外，還有滑板場，結合室內街式區與戶外碗式區，高低起伏的賽道設計，現場更有駐場教練提供教學，唔識都學到識！另外，亦有鐵籠足球場和國際標準網球場、攀石。

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如果想玩較靜態的運動，還可以到「朗玩」室內遊樂場！提供射箭、保齡球、VR遊戲等活動。

深圳iN城市廣場

地址：福田區深南中路1095號

交通：地鐵1號綫／6號綫「科學館站」F出口步行約370米



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