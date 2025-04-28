東京旅遊｜烏克蘭女回酒店　驚見陌生男匿床底　空姐教5招自救術

東京旅遊｜日本一向給人治安良好的印象，所以不少港人都喜歡獨自遊日，快閃「返鄉下」幾日。不過最近有位烏克蘭女生就在社文媒體上分享了一個獨遊日本的可怕經歷。事源，她早前在日本東京獨遊並入住連鎖酒店APA，意外發現有一名男子匿藏在她床下底！到底怎樣才能安心入住酒店呢？有資深空姐就分享酒店自保5招，教大家入房後如何檢查房間是否被入侵。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

東京旅遊｜事主因異味揭發事件

早前，有位外藉女網民獨自到日本東京旅遊，並入住兩國站大山APA酒店及度假村，酒店其中一個賣點是床底夠高，可以用來放行李，沒想到這個寬敞的空間會造就這次事件。事主在第二日晚上7時半，觀光完畢回到酒店房間，發現房間內有一陣異味，而這種異味正正來自她的床下底。

女網民遊日時發現酒店有一名男子匿藏在酒店床下底。（Instagram影片截圖：natalisi_taksisi）

當她往床底一看，驚見一雙眼睛跟她對望。其後她看到有一位亞洲男子躲藏在她的床下，雙方立即嚇到大叫，男子馬上爬出床底逃出房間，及後由酒店職員協助報警。警察到場發現他床下遺留外置充電器及USB線。由於酒店沒有安裝閉路電視，所以無法追查男子下落。

東京旅遊｜最終獲全額退款

事主其後獲退房轉到另一間酒店。由於酒店隨後沒有主動聯絡，於是她聯絡酒店預訂平台，結果平台只答應賠償178美元（約1,381港元）的禮券，她隨後直接聯絡APA酒店，才獲得全額退款。

警方到場發現床下或有一個外置充電器及USB線，但由於酒店沒有安裝閉路電視，所以無法跟進事件。（ IG@natalisi_taksisi）

雖然她的行程繼續，但由於心理受到創傷，所以她繼而要求酒店賠償1,600美元（約12,412港元）精神創傷的費用，不過她引述酒店指，集團沒有這樣的條款，因此拒絕事主的賠償。她隨後在社交平台Instagram上公開此事，希望大家獨遊時要注意安全。

到底獨自一人去旅行，怎樣才能住得安心呢？荷蘭皇家航空（KLM）空姐早前分享，可以嘗試把水瓶滾過床底，確認床下沒有人匿藏，如果水瓶沒有從另一邊出來，那代表床下有異物或可疑人士，應聯絡酒店職員處理。入住酒店時，應仔細檢查門後、窗簾後、大型櫥櫃內部、床下等區域，有沒有人匿藏在內。外國空姐Baelee早前亦在社交平台上分享入住酒店時5大貼士。

資深空姐教5大方法。（Instagram影片截圖：flightattendantbaelee）

東京旅遊｜入住酒店5招自保

【1】拿走「需要打掃」門牌

不少酒店會準備好「請勿打擾」及「需要打掃」的門牌放在大門，給客人選擇需不需要打掃，不過空姐建議切勿把「需要打掃」的門牌放出來，因為這樣就意味著房間沒有人，不法之徒就可以擅闖房暑。

【2】把貓眼遮著

如果貓眼被不法之徒透過手腳，有機會可以從門外看到門內的狀況，建議把貓眼遮住，防止被偷窺。

【3】利用衣架製作擋門神器

除了要把門鎖要鎖上外，還要把防盜扣關起來。如果想更有效地把門鎖上，可以利用兩隻衣架製作擋門神器。只要把一隻衣架掛鈎掛在防盜扣，另一隻衣架扣著門把，掛鈎部份掛在另一隻衣架，門就無法從外面打開。

【4】利用毛巾加強防盜扣

只要懂得打開防盜扣的技巧，防盜扣都只是裝飾品，如果想加強防盜扣的功用，可以利用毛巾綁著防盜扣，塞著空隙，也可以有效防止門從外面打開。

【5】檢查房間電話可以使用

假如發生意外，都可以隨時使用電話向酒店職員聯絡。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略