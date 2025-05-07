記者直擊深圳K11 ECOAST｜超大超靚超好行？實測搭船1小時到香港

深圳K11 ECOAST｜位於深圳太子灣的K11 ECOAST已經開始試業！K11 ECOAST佔地達230萬平方呎，連地庫有10層，面積超大！《香港01》「好食玩飛」記者Ellen和Dora立刻北上直擊商場開業狀況，例如食肆、購物和打卡位等，除了深圳地鐵12號線太子灣站B岀口就能直達外，還會實試一次由蛇口郵輪中心乘船直達，全程僅需1小時，👉立即睇片啦👈

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深圳太子灣K11 ECOAST｜中庭設計驚艷 推限時室內外市集

萬眾期待的深圳太子灣K11 ECOAST在4月28日開始試業，佔地達230萬呎，連同地庫樓高10層，設有不少戶外空間。從正門進入，自然光打落周邊的植物裝飾，中庭設計非常驚艷。目前開業店鋪雖不多，但L1層限時零售街區（至6月）和戶外文創市集已開放，匯聚眾多熱門文創、IP商店。👉點擊睇片👈

深圳K11 ECOAST｜首階段以玩樂先行 全層貓貓Cafe＋親子遊樂園Meland

商場試業首階段以玩樂先行，記者先到北館7樓全層的超大貓貓Cafe，可以看到大部份位置仍在裝修，只有些枱櫈供客人休息，不過都非常大方免費開放讓大家與貓玩耍。另外，南館則有親子遊樂園Meland，近日更有開業優惠，家長們可以留意一下。K11這麼大，當然也有大朋友可玩的各式推幣機、夾公仔機、和室內機動遊戲。👉點擊睇片👈

到訪當日，我們亦看到K11旗下劇院Art House，店員表示戲院仍在準備當中，只有小賣部試業，預計5月1日後才會有電影看。更詳細玩樂資訊可觀看直擊影片。👉點擊睇片👈

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深圳K11 ECOAST｜餐廳暫聚集北館 食店未全開

據當天觀察，北館6、7樓飲食層仍有食店未開業，大部分都屬於連鎖品牌。記者一行三人到人氣順德菜大榕樹下用餐，不少招牌菜品已經售罄，又不能使用美團上的優惠券，明顯感受到餐廳首天試業有一點混亂，而且南館亦可見餐廳圍板，建議大家可以等待更多商店開業再前往。👉點擊睇片👈

深圳K11 ECOAST｜藝術展+藝術品

K11向來著重文化藝術，在北館6樓有一個大型裝置藝術展，很多博主都在現場打卡！事次展覽主題為《不止眼眸》和《蝶中蝶》，當中有不少跟蝴蝶、人頭有關的藝術裝置，震撼眼球！展覽舉行至6月15日，有興趣的你要把握時間到訪啦！除了有大型藝術展，商場內不同角落也有藝術品的擺設，大家不妨親身來打卡！👉點擊睇片👈

深圳K11 ECOAST｜實測2個交通方法 搭船超快

來往深圳K11 ECOAST有3大交通方法，最近陸路方法是在深圳灣過關乘地鐵至太子灣站，實測車程約45分鐘，太子灣站B1出口可以直達K11地庫。另外，則是在上環乘船至蛇口郵輪中心，步行數分鐘就可到太子灣K11。一日只有5班船，票價人民幣60元，實測船程約60分鐘抵達，詳細搭船感受、購票方法和過關程序可觀看影片。👉點擊睇片👈

最後環島中港通亦設有直通巴，購票時選擇K11 ECOAST為終點站即可。不過，直通巴每天只限一日2班，而且上車地點不同就有不同上車時間，詳情可查閱環島中港通微信小程式。👉點擊睇片👈

深圳太子灣K11 ECOAST

地址：深圳市南山區太子灣路56號

交通：深圳地鐵12號線太子灣站B1或C出口／上環搭船至深圳蛇口，每日5班船／環島中港通巴士直達，每日2班車

營業時間：10:00-22:00



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