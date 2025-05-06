搭飛機｜空姐爆登機打招呼　有3大隱藏用途！竟然與飛機安全有關

搭飛機｜無論是上機或是落機，機艙岀入囗處都會有空姐空少迎接每位乘客，別誤會只是空姐空少的禮儀服務！其實他們是確保飛機安全！來自匈牙利廉價航空公司「威茲航空（Wizz Air）」的前空姐Rania在TikTok就揭露3個主要原因！即看下文啦！



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大家在上機時，有沒有留意到機艙服務員總會在機艙門口，向乘客打招呼呢？原來，他們向乘客打招呼不止是簡單一個禮貌舉動，背後目的還是為了全機安全！

搭飛機｜「登機打招呼」3大用途

威茲航空前空姐Rania在TikTok以「你們知不知道空中服務員跟你們打招呼，不僅是出於禮貌，而是......」為題，分享在機艙岀入口位置打招呼的真正作用！Rania指，空中服務員在招呼同時是在確認乘客有否喝得太醉，或病得太嚴重，如有這類乘客，則有機會無法乘搭飛機。

空姐Rania指，在招呼同時是在確認乘客有否喝得太醉，或病得太嚴重，如有這類乘客，則有機會無法乘搭飛機。 （IG@rania_ibo）

第二，空中服務員登機打招呼，其實也是在識別哪些乘客身體狀況良好，由於他們較有能力在緊急狀況下，協助空服員或協助疏散人群，如果預先找出來，有利處理突發事情。

空中服務員在打招呼的時候，在留意那些身體健康的乘客，以便在緊急狀況下協助空服員或協助疏散人群。（AI成生圖片）

第三，空中服務員在打招呼的過程中，同時在確認機上有多少老弱婦孺或精神障礙的乘客，確保他們不會被安排坐在出口旁的位置，以免在需要疏散時造成困難。

空中服務員亦會打招呼的時候，確認機上有多少老弱婦孺或精神障礙的乘客，並確保他們不會被安排坐在出口旁的位置，以免在需要疏散時造成困難。（AI成生圖片）

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