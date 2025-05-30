記者直擊日本大分縣油甘魚養殖場、深入生產地　揭開刺身新鮮秘密

【日本直擊】香港人愛食日本壽司刺身，當中油甘魚肯定是港人最愛之一！《香港01》「好食玩飛」記者Ellen早前有機會飛到日本大分縣，直擊油甘魚養殖場捕撈及鮮魚處理過程，揭開香港人之所以食到新鮮刺身的秘密。Ellen於行程中還到訪位於日本宇都宮的日本壽司元祖店、走進生朱古力生產工房、訪問在日本壽司店培訓的香港人，行程非常豐富，即刻睇片啦！



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記者直擊第1站：兵殖養殖場 —— 年產約8,000噸油甘魚

兵殖養殖場（Hyoshoku Co., Ltd.）成立於1962年，總部位於日本大分縣津久見市，以可持續發展及注重環境保護的方式養殖油甘魚，確保養殖過程、飼料對海洋環境的影響減至最低，同時推行食品安全管制系統（HACCP），確保出品品質並符合食物安全標準。「兵殖」在日本九州地區擁有4個主要養殖場，包括大分縣與長崎縣，年產約8,000噸油甘魚，是日本數一數二的油甘魚養殖企業。

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「兵殖」養殖場以獨創的巨型網箱技術而聞名，網箱尺寸比日本常規的養殖網箱大48倍。這種低密度養殖方式讓油甘魚在天然海洋中，有更大的活動空間游走、運動，令油甘魚更接近野生魚的緊緻細膩肉質、脂肪分佈均勻。記者第一次近距離觀看捕魚過程，場景好壯觀，每條油甘魚都非常生猛！

記者直擊第2站：魚類處理工場 —— 遵守嚴密的品質管控程序

到訪養殖場後，記者來到「兵殖」的魚類處理工場，直擊油甘魚的處理過程。工場執行認真和嚴密的品質管控程序，進入工場前要先穿好保護衣物並洗淨雙手。處理油甘魚的第一步，是先將頭部、內臟除去，然後洗乾淨再冷卻，最後便進行真空包裝直送香港。

在現場，還有試食環節，漁場社長教路日本人品嚐油甘魚的食法，是先放進口裡，用自己的體温讓油份溢出，味道鮮甜、質感軟滑！而這些新鮮美味的油甘魚，我們現在於香港也可以每日品嚐得到！

記者直擊第3站：元気寿司元祖店 —— 人氣Top 3壽司

元気寿司首店於1968年12月在日本關東栃木県宇都宮開幕，至今已經有57年歷史。記者當日還試食了日本元祖店的Top 3人氣壽司，分別有吞拿魚、三文魚和池魚。區域經理佐藤先生提 到，日本人非常喜愛呑拿魚，所以一直以來都是熱門壽司！

至於三文魚含有豐富的油份，所以日本人都非常喜歡，打破了日本人不吃三文魚的都市傳說！而池魚是經過嚴選，體積比一般大，所以大受食客歡迎！

記者直擊第4站：日本甜品工場 —— 為香港元気特製「生朱古力」系列

甜品工場名為「Nitto Sweets」，位於日本栃木縣宇都宮市，專門生產冷凍蛋糕、雪糕等多元化甜品，廠房選用日本及比利時等優質食材，更採用先進的冷凍技術，保存產品的最佳狀態，每一步的製作過程，記者都感受到他們的專業和熱情。

自2023年起，「Nitto Sweets」特別為香港元気寿司特製「生朱古力」系列， 成為香港元気其中一款最具人氣的 「Made in Japan」日本直送甜品，更會定 期推出不同口味為香港顧客帶來驚喜，包括：南瓜、抹茶、黑芝麻等等，而其中的濃厚生朱古力更成為不少客人的心水甜品。

記者直擊第5站：元気姊妹店「魚米」 —— 全日本擁有近180間分店

魚米（魚べい）是日本Genki Global Dining Concepts株式会社旗下的本土連鎖壽司品 牌，於全日本擁有近180間分店，當中包括港人最喜愛的旅遊熱點之一的澀谷，主 打性價比高的壽司美食，更曾連續3年在日本被獲選為「女性首選迴轉壽司連鎖店」 第一位。

魚米（魚べい）是日本Genki Global Dining Concepts株式会社旗下的連鎖壽司品牌，於全日本擁有近180間分店。（潘樂文 攝）

魚米剛於今年3月27日在日本宇都宮開設首間全新概念店，概念店沿用全新品牌設計，空間感十足，落地玻璃、採光好，加上淺木色的裝潢，為顧客帶來明亮舒適的用餐環境。全新概念店更換上新品牌標誌，更有當店限定的菜色，帶給顧客耳目一新的感覺。

魚米作為日本Genki Global Dining Concepts株式会社旗下、主要於日本國內發 展的連鎖壽司店品牌，跟海外市場拓展的元気寿司在各個層面上均 有不少相似之處，包括食材、餐目、以迴轉及高速線方式送餐等。

記者直擊第6站：元気本社 —— 飽覽東京晴空塔

日本元気寿司總部位於日本東京上野，日常支援旗下品牌，包括香港及海外元気寿司及日本魚米等的營運工作。日本元気寿司的母公司神明是日本第一米批發商，多年來為香港元気寿司提供優質的日本米。總部設有巨型版圖，集團旗下品牌於世界各地的蹤跡一目了然。而辦公室的風景非常優美，可飽覽東京晴空塔，讓員工在舒適的環境中工作。

記者直擊第7站：宇都宮若竹之杜 —— 媲美大阪嵐山竹林

若竹之杜位於宇都宮市北部，背靠日光山脈，擁有約24公頃的農地。一百多年來，三代父母子孫都在這裡辛勤勞作，秉承「農業就是造土」的理念，繼續採用自然循環的農耕方式，主要生產竹筍和栗子。

後來竹子不再被使用，不知不覺間，這個稀有的空間就變成了獨一無二，成為許多電影的拍攝地。這片竹林媲美大阪的嵐山竹林，比起嵐山竹林更加杳無人煙，非常適合情侶前來漫步、露營和打卡呀！

香港元気寿司30週年 引領壽司文化

於1968年，年僅24歲的齊藤文男先生在日本關東栃木県宇都宮，開設了一家當時的新 式壽司店，引領了壽司文化。其後，元気寿司株式會社將業務擴展至海 外，遍佈日本全國、香港、中國內地、新加坡、馬來西亞、泰國、科威特、菲律賓、 柬埔寨、印尼及美國等地， 今年踏入30週年的香港元気寿司更是其最大海外市場。

於1968年，年僅24歲的齊藤文男先生在日本關東栃木県宇都宮，開設了一家當時的新式壽司店，引領了壽司文化。（潘樂文 攝）

元気寿司首間香港分店於1995年3月8日於金鐘遠東金融中心開幕，今年就正正是30週年！元気寿司一直引領壽司業界發展，從帶領迴轉壽司 潮流，到2009年日本元気首次推出高速線送餐系統，引領全新壽司餐飲模式。在2015年，香港元気寿司亦從日本引入高速線送餐系統。

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