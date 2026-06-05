深圳寶安超市8大｜不止沃爾瑪！萬豐海岸城山姆+永輝　附必買推介

深圳寶安區超市推介｜如果想在寶安區逛逛價廉物美的超市，其實有超多選擇。小編已為大家整理深圳寶安區8間必逛超市，除了山姆超市外，還有近年大熱的永輝超市，其寶安大仟里購物中心店已重新營業，內地網民更大讚翻新後有驚喜。詳情即睇下文！



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寶安區超市推介【1】萬豐海岸城——深圳山姆超市第5間分店

深圳山姆會員商店（Sam's Club）可說是到深圳必逛的超市，目前在深圳共有4間分店。而去年有消息指，山姆會員商店在寶安區開設第5間分店，與萬豐海岸城相連。據當地媒體最新報道，寶安山姆店於2025年10月31日正式開幕。

報道指，深圳山姆寶安新分店建築面積約2萬平方米，將透過空中廊橋連接萬豐海岸城，打造西部商業中心。

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山姆會員商店將於寶安區開設第5間分店，與「萬豐海岸城」相連。（小紅書@深圳服務助手）

地址：寶安區新橋街道萬豐海岸城



寶安區超市推介【2】永輝超市——學習胖東來、翻新後當地人稱：有驚喜！

永輝超市是國內的超市龍頭之一，被稱為中國「超市一哥」，主要售賣熟食、烘焙、水果及蔬菜為主。而超市去年表示，因現時行業競爭激烈，所以會以有「超市界海底撈」之稱的胖東來為學習對象進行改革。

繼深圳卓悅滙購物中心分店全面調整後，寶安大仟里購物中心分店亦已於今年一月完成翻新，並恢復營業。而當地網民表示，翻新後有不少驚喜，除了貨品會標明「當日出清」，以保證貨品新鮮之外，海鮮區更提供免費加工、超市空間變得比以前寬敞等等。

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地址：深圳寶安區西鄉街道麻布社區海城路3號前城濱海花園2樓大仟里購物中心B1



寶安區超市推介【3】天虹超市——地道老品牌、不時推港人優惠

天虹超市已是深圳的地道老品牌，人氣不比山姆、Costco、華潤萬家等大型超市低。天虹不但在深圳各地都有分店，而且價錢實惠，還不時推出惠及港人的獨家優惠。位於寶安天虹購物中心的分店面積更達3,000平方米，相當好逛。此外，大家也可於微訊小程序註冊成為會員，領取新人的代金券、積分以及禮券等福利。

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地址：深圳寶安區西鄉大道與新湖路交匯處

交通方法：西鄉站A出口直達天虹購物中心B2層



寶安區超市推介【4】華潤萬家——價錢親民、必買當季水果！

華潤萬家在全國有超過2,000家門店，主打親民價錢以及繁多的商品種類。而超市設有自助收銀機，可節省大家排隊等候的時間，非常貼心。此外，在水果區有不少當季的新鮮水果，也是當地人必買的熱門貨品。

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地址：寶安區西鄉大道與新湖路交滙處西北角（合正滙一城內）／寶安區創業一路1018號天虹商場二樓



寶安區超市推介【5】盒馬鮮生——各種免費試食、不時推獨家特產！

經常到深圳吃喝玩樂的朋友，對盒馬鮮生（Hema Fresh）應該不陌生。盒馬鮮生的優點是可以免費試吃各種食物，如蛋糕、水果、果汁和甜品等等，試完覺得好吃才買。此外，超市有時會售賣一些本地農貿市場才有的特產，例如最近就有潮汕薑薯、深圳沙井蠔油等，偶然去逛逛說不定就有意外收穫。

推介貨品：石榴雲霧綠茶、貴州抹茶奶油捲、100%椰子水



地址：

新安街道新安四路金海華府1棟薈悅城生活廣場一樓／

海旺社區興華一路19號前海HOP天地購物中心負一樓／

福永街道懷德社區廣深路福永段77號



寶安區超市推介【6】沃爾瑪——支付寶（香港）都用得、不設會員制！

沃爾瑪為國內連鎖超市的龍頭之一，在全國有近400多間分店。超市集齊多個國外及國內品牌的貨品，而且價錢親民，還不用登記做會員就可進入店內。此外，超市還可以使用支付寶（香港）及WeChat Pay結帳，相當方便。

推介貨品：沃集鮮純牛奶、椰子斑蘭芝士蛋糕、佰利佳蘋果乾



東方新天地店：東方大道36號東方新天地負1層／

寶安前進路店：深圳市寶安區前進一路282號／

勤誠達K+廣場寶安店：深圳市寶安區創業二路248號／

金港城店：寶安大道與金海路交叉口金港華庭A座地上第一至三層／

深圳新安羅田店：新湖路君逸世家1樓負1樓／

西薈城購物廣場第一期店：寶安區沙井鎮壆崗社區新沙路448號西薈城購物廣場F4／



寶安區超市推介【7】OLE精品超市——主打中產階級、日韓進口水果

OLE精品超市是華潤萬家集團旗下的超市，主打「高端」形象，現時全國擁有約60間分店，深圳則有10間。超市主要對象為中產階級及高消費人群，可說是深圳版的City'super。在這裡可以買到一系列的進口貨品，如日本和韓國水果、食品、飲料等等，價錢雖然相對其他平民路線超市昂貴，但貨品質素絕對有保證！

推介貨品：進口水果、三麗鷗 x Olé 慕斯蛋糕



地址：寶安區新湖路99號壹方城B2層030號舖／寶安南路1881號華潤萬象城一期B1層150號／寶安區新安街道新安湖社區建安一路99號海雅繽紛城F2



寶安區超市推介【8】麥德龍——德國貨貨品、小家庭規格貨品

主打德國進口貨品的麥德龍，與山姆一樣，是一家倉儲式會員制的超市。不過麥德龍則不需要付款便能登記做會員，而貨品主要集中在中小規格的商品，多為適合2-3人的家庭。例如小份量的預製食品、一公升裝的牛奶等等。此外，麥德龍主要售賣非食品類，例如辦公室用品、廚具等，對德國貨品有興趣的朋友不妨逛逛。

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地址：前進路南側冠城世家1樓1座A1A2

交通方法：地鐵靈芝站A2出口直達



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