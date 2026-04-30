南山新商場8間｜深圳K11/大悅城/萬象城2期　餐飲+超市+地鐵直達

南山新商場｜深圳新商場南山區近年有多間新商場落成，包括開放式三廊五院設計的深圳灣萬象城2期、K11 ECOAST海濱藝術購物中心《香港01》好食玩飛記者整理了8大南山商場，即看下文了解！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

南山新商場推介【1】深圳灣萬象城2期——開放式三廊五院設計 30米巨型治癒小狗

深圳灣萬象城2期於25年9月30日正式開幕，主打開放式「三廊五院」園林設計，大量綠化空間同臨海景觀，行街感覺超 Chill。呢度唔單止有夢幻嘅音樂水景牆，仲引入咗多間重磅「華南首店」JORDAN WORLD OF FLIGHT，還有Ole靈感驛站，高端精品超市，主打全球進口零食同現切生鮮，AlipayHK支付超方便，最吸睛嘅莫過於30米巨型 eteecy 治癒小狗展，展期至6月30日，仲有音樂水景牆光影秀絕對係近期港人北上必行嘅第一站！

深圳灣萬象城2期

地址： 深圳市南山區科苑南路2888號

交通： 地鐵13號線後海站H出口直達商場



南山新商場推介【2】K11 ECOAST——藝術購物中心+海濱長廊

作為K11內地首個旗艦項目，K11 ECOAST位於太子灣於25年4月28日開業，K11ECOAST海濱文化藝術區總建築面積達22.8萬平方米，商場由國際知名建築大師設計，最大亮點係擁有大量戶外綠化空間同濱海長廊，行商場同時可以飽覽蛇口海景。場內引進多個國際頂尖名牌首店及潮流買手店，MoMA Design Store 大中華區最大旗艦店、来自日本頂級街頭品牌Neighborhood ，還有Manner Coffee 設有特大戶外座位區，你可以一邊歎性價比極高的精品咖啡，一邊無遮擋欣賞蛇口海邊日落。最近還有韓國藝術家金炳昊的展覽「對稱花園」，沉浸式感受金屬機械美學，可在K11Go小程式購買門票¥48單人票。

K11 ECOAST

地址： 南山區蛇口太子灣片區

交通： 地鐵12號線太子灣站B出口直達



南山新商場推介【3】太子灣招商花園城——蛇口全新巨型場 親子家庭首選

太子灣招商花園城是深圳第二座花園城在25年5月正式開業，商業面積達11.5萬平方米，分為北區和南區。進駐商店十分多元化，有超級鳥局寵物互動零售體驗店、引力矩陣運動娛樂中心、有雲川菜店、貝克托馬斯德國麵包店等。 最近還有20周年巨型YOYO兔專降花園城，必打卡位是中庭的「躺平」小兔，5月4日有免費演出，係一家大細北上玩樂的好地方。

太子灣招商花園城

地址： 南山區蛇口太子灣片區

交通： 地鐵12號線太子灣站A出口步行約3分鐘



南山新商場推介【4】深圳大悅城——浪漫「大藝術家在巴黎」展 免費打卡

位於南山與寶安交界嘅深圳大悅城在25年7月開業，商業面積佔15萬平方米，7大樓層以「特區活力新潮向」為定位，將重點引入主理人潮牌、設計師買手店、高階戶外品牌，獨家打造的深圳版「香榭麗舍大道」。引進潮玩巨頭POP MART、倉儲式美妝店話梅HARMAY 。近期憑藉「大藝術家在巴黎」全國首展爆紅。商場將巴黎浪漫場景搬入室內，粉色系裝修少女心爆棚。除咗打卡展覽，場內餐飲亦非常豐富匯集了多間排隊名店，如費大廚辣椒炒肉、九村烤腦花、太二酸菜魚等，更設有特色藝術長廊。

+ 1

深圳大悅城

地址： 深圳市寶安區創業二路與隆昌路交匯處

交通： 地鐵5號線靈芝站F出口直達



南山新商場推介【5】前海青山集—— 2027年開業 折疊自然生活聚落商場

前海灣迎來重磅商業新地標！位於自貿時代中心的全新商場「自貿時代青山集」簡稱「青山集」，佔地面積約5.8萬米，將於2027年正式開業，以「折疊自然」為核心理念，打造集購物、藝文、休閒、社交於一體的高品質生活方式聚落，目前已啟動品牌招商，多個香港及國際知名品牌意向入駐，勢成前海深港融合消費新亮點。

前海青山集

地址：深圳市南山區前海灣片區興海大道自貿時代中心

交通：地鐵5號線鐵路公園站A出口，步行約3分鐘直達商場



深圳新商場【6】南山十畝地——深圳潮人打卡新據點

2025年深圳第一間新商場！2月16日，深圳第二間「十畝地」在南山蛇口富人住宅區—晗山悅海城開業，是繼福田十畝地之後，十畝地又一個重點打造潮玩青年娛樂社交場項目！

南山十畝地成功吸引眾多潮流品牌入駐，包括全國當紅酒吧「404Club」、「喜陌桌球俱樂部」、綜合健身休閑俱樂部「一擊俱樂部『毒液主題』聯名店」、「八合里牛肉火鍋」、「小董哥炭烤小鮮肉」、「大白奶咖」、「洗臉貓」，以及集休閑、茶飲、啤酒、燒烤及表演為一體的營地社交場「慕茶營地」等，成為深圳潮人打卡新據點！

+ 6

南山十畝地

地址：深圳市南山區南山十畝地

交通：深圳地鐵12號線四海站E出口步行4分鐘



深圳新商場【7】BREWTOWN啤酒小鎮——啤酒主題商業街區

聽到「啤酒小鎮」，大家可能會以為這是去喝酒的地方！但其實這裏前身是前身是寶安金威啤酒二廠，毗鄰雪花啤酒總部大廈、啤酒博物物館及精釀工廠。「啤酒」只是概念和元素，商場內也很多啤酒及金屬管道的建築設計，並不真就代表這裏是「喝酒聖地」！

深圳BREWTOWN啤酒小鎮是佔地近5萬㎡的創新型主題商業街區，以馬路分隔兩幢商場建築「東堂」及「西堂」。餐飲和零售方面，有瑞幸、美味思甄選（烘焙）、好特賣、green party、酷樂潮玩等品牌，還有地下步行街，很適合年輕消費者！

+ 2

BREWTOWN啤酒小鎮

地址：寶安中心區創業二路388號BREWTOWN啤酒小鎮

交通：深圳地鐵5號線興東站B出口直達商場地下



深圳南山新商場【8】Kaledo嘉樂道 —— 深圳版的美酒佳餚巡禮

座落於深圳南山中心區保利劇院旁的Kaledo嘉樂道，是今年「不止微醺節」的主要陣地！在11月15至17日，商場B1層將舉辦深圳版的美酒佳餚巡禮，入場票價為48元人民幣，場地逾40間酒吧，有香港的BARCODE、Tell Camellia，Tell Camellia是連續4年入選亞洲50佳酒吧榜單的酒吧，還有其他來自北京、上海、廣州、深圳等地的酒吧。

除了有調酒師帶來他們特製的雞尾酒外，還會開放美食街，有BON YAKI現代燒鳥居酒屋、MORIE Gelato意式手工雪糕、Sim’s bakery麵包店等。

商場外面是全玻璃幕牆和開放式入口的設計，商場內B1層有二手市場，有衣物、書本等等；而在L2層則有二手中古市集，佔地2,000平方米，以倉庫形式銷售陳列鞋子、手袋、帽子、飾品等，品牌包括Chanel、Gucci等。L3和L4層則以餐飲為主，有湘菜館「湘頌」、湛江菜「蒃小苑」、火鍋店「翠焱火鍋」、燒肉店「大漁燒肉」等。

Kaledo嘉樂道

地址：深圳市南山區粤海街道海珠社區文心六路4號保利文化廣場C區

交通：地鐵2 ／8 ／11號線后海站E岀口直達



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略