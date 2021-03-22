撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-22 18:56

近期紫色花大熱，除了大埔和鹿頸出現五芒星形「紫花錫葉藤」，被喻為「深井後花園」的這個地方也綻放另一種「紫藤花」！《香港01》旅遊頻道記者推介一條簡單行山路線，讓大家郊遊之餘享受賞花樂趣。

紫藤花於春季三月至四月開花，花冠呈紫色蝶形，通常有20至30朵花在同一枝藤上生長，密雜好看。（圖片來源：IG@mcchen325）

元荃古道3小時簡單行山路線推介

紫藤花綻放的位置在著名的「深井後花園」清快塘，位於半山，最佳遊覽方法是連同元荃古道來個輕鬆行山郊遊。推介大家由荃灣起步，經清快塘走到深井，沿途有大草原，可以高處俯瞰青馬大橋美景，還有竹林、靈氣學校遺址，更有機會同時欣賞多種靚花，包括睡蓮、簕杜鵑、禾雀花等等。👇👇👇教你找紫藤花！按圖看行山路線交通、走法及靚景打卡位資料👇👇👇

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😋荃灣美食推介：Aroma Dessert 鬆厚梳乎厘😋

行山路線的終點可以乘搭公共交通工具回荃灣市中心，回程醫肚大把選擇！有「名震江湖」的勁麻辣油燒賣，有性價比高煲仔飯店，也有隱世高質沾麵店等等。以下先推介一間人氣打卡甜品食店給大家。👇👇👇招牌梳乎厘班戟蛋味香濃且鬆軟，按圖看多種口味推介👇👇👇

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📸同場加映1：4D環迴立體打卡位📸

行山打卡往往想找些特別的景色，山界潮流有種結集廣闊美景和廢墟古蹟的景觀，俗稱「大電視」！👇👇👇按圖看其中一個絕美「舂坎角」景點路線👇👇👇

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有一個「大電視」地點可以觀賞浪漫黃昏美景！想知全部4個推介，請按➡️【山野大電視4大打卡好去處 歌連臣角海天一色 邊境禁地浪漫日落】⬅️觀看全文

🍛同場加映2：老牌餐廳地標消失🍛

香港有不少曾被當作地標的餐廳建築，隨經濟洪流被消逝。大家會否試過用餐廳、商店去認路？以下這些餐廳，一提起便知是哪一區。👇👇👇按圖回顧已消失的地標餐廳👇👇👇

何文田名物已消失！還有旺角2間代表食店......想看全部10間餐廳資料，請按➡️【37載沙田利苑結業！10間地標餐廳已消失：旺角沙嗲王、西九龍明將】⬅️觀看全文