撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-18 17:06

想影鬱金香，不一定要入西貢白腊，近日有更方便易去的地方，就是新開幕的中環小型花展。《香港01》旅遊頻道記者推介大家沿著維港海濱長廊由中環玩到灣仔，有5大好去處包括碼頭美食名物、賞花點、壁畫打卡位及文青cafe！

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【第一站】柴犬咖啡店@Black Sugar Coffee & Lifestyle

第一站推介到中環港鐵站附近的咖啡店歎咖啡。這間店最大特色是擺放不少毛孩擺設，更有2隻可愛柴犬店長「坐鎮」，瞬間秒殺菲林！飲品主打各款咖啡，提供不同產地咖啡豆選擇，推介飲品包括用3.7明治鮮奶製作的Flat White、各款手沖咖啡等。👇👇👇想知幾時會見到柴柴店長？按圖看店長當值時間👇👇👇

Black Sugar Coffee & Lifestyle 地址：中環皇后大道中48號萬年大廈1樓109號舖 營業時間：8am - 5:30pm（星期一至五）；9am - 6pm（星期六、日）

【第二站】必吃白兔糖雪糕@Igloo Dessert Bar

走到中環碼頭，有另一個近期大熱的必吃名物：大白兔糖雪糕！這間主打意大利雪糕（gelato）的小食店，用上大白兔糖果製作雪糕，把港人的童年回憶變成新美食，一推出即吸引很多人去打卡！👇👇👇另一款人氣款式是藍色的雪糕！按圖看更多雪糕口味推介 👇👇👇

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Igloo Dessert Bar 地址：中環中環7號碼頭地下C舖 營業時間：12nn - 8:30pm

【第三站】鬱金香花圃@中環海濱

2021年香港花卉展覽今年分開在全港18區的指定公園舉行，其中最特別的有1個鬱金香花圃，就在中西區海濱長廊（中環段）。日前正式開放，公眾不止遠看欣賞，還可以走近細看，如果喜愛影花的話必去！👇👇👇展期到何時？按圖看花圃入場需知及靚相👇👇👇

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【第四站】Chocolate Rain戶外畫廊@灣仔海濱

維港海濱在大翻新後，可以從中環行到會展。現時灣仔段海濱就有大量本地插畫Chocolate Rain巨型畫作，晚上更會有投影燈光效果，打卡都十分好看！👇👇👇還有浪漫「粉紅通道」！按圖看多個打卡位👇👇👇

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【第五站】台式古宅風cafe@1963木十豆寸

走回灣仔市中心，如果想歎美食，推介到一個文青打卡咖啡店。餐廳位於唐樓2樓，以台式懷舊年代為裝修和佈置主題，店內多件裝飾品都是老闆在台灣收集的古物，像極台灣老宅。👇👇👇台式套餐送細碗滷肉飯和三款小菜！按圖看推介美食及價錢👇👇👇

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1963木十豆寸 地址：灣仔灣仔道110號中匯大樓2樓 營業時間：12nn – 10pm

🌷同場加映1：更多賞花地點一覽🌷

2021花展今年分開18區設置，除了中環海濱有鬱金香花圃，還有九龍公園杜鵑花圃等等。👇👇👇先看港島5個花展地點！按圖看香港島區展覽資料👇👇👇

想知道九龍區及新界區，全港共19個賞花地點，請按➡️【花展2021全港19個花圃地點一覽！九龍公園賞杜鵑 哪裏有鬱金香？】⬅️觀看全文

🍱同場加映2：Donki小食排行榜🍱

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DonDonDonki）日式小食多籮籮，哪款才是最受歡迎？👇👇👇按圖看港人票選至愛小食👇👇👇

想知哪款最多人喜愛？請按➡️【Donki香港顧客最愛日式小食Top 10 流心忌廉蟹餅上榜 炸雞排第2】⬅️觀看全文