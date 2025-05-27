日本入境新制JESTA｜港人旅遊日後須提前審查　申報職業並付費

日本入境新制JESTA｜日本入境要求｜返「鄉下」人士要注意啦！日本繼4月1日推出的退稅新制第一階段後，日後將會推岀入境新制。日本出入國在留管理廳於5月23日宣布，2028年起將實施名為JESTA的線上入境事前審查制度，旅客出發前要先申報資料並交由日本當局審查，同時亦會對赴日本的遊客收取費用，詳情即看下文！



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日本入境新政策｜參考美國方針

繼4月1日推出的退稅新制第一階段後，日本又推岀入境新制。日本出入國在留管理廳於5月23日宣布，2028年起將會實施名為JESTA的線上入境事前審查制度。

日本入境新政策｜防止危險人物入境 簡化入境程序

日本電視台及《日本經濟新聞》報道，日本現行的制度是透過航空公司，在飛機起飛後，由旅客提供的資訊來檢查是否有危險人物，不過即使發現有可疑，也難以阻止相關人士入境。

而新制JESTA的岀現對於防止危險人物入境有莫大的幫助！JESTA制度實施後，71個短期居留免簽待遇國家和地區，當中包括港澳台、澳洲、加拿大、英國、美國、韓國的旅客，在赴日本前須提前申請，並提供職業、入境目的、住宿地點等詳細資料，並交由管理廳審查。

至於費用金額和繳費方式仍有待公布。不過，據《日本經濟新聞》及當地電視台報道，此項新制是參考了美國旅行授權電子系統（ESTA），針對有短期居留免簽證待遇的外國人，並且會收取費用為21美元（約$164）。

經審查後，未獲得事先許可的人將無法登上飛往日本的飛機或船隻，有助阻止涉及非法居留、犯罪、恐怖主義等風險的人入境。同時有助加快檢查程序，旅客抵達只須在安檢終端登記照片和指紋，如無問題，即可透過自助通關閘門完成手續，節省入境時間之餘還可以減少人流聚集！

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